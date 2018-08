14.08.2018

Wie geht es mit der Kult-Kneipe Traube weiter?

Um das Lokal in Bellenberg rankten sich jüngst Gerüchte

Die Gerüchteküche um die Kult-Kneipe Traube in Bellenberg hat in den vergangenen Wochen gebrodelt. Von einem anstehenden Pächterwechsel war die Rede – und davon, dass die Bar an der Memminger Straße womöglich sogar schließen muss.

Auch Pächterin Christina Riegel hat von solchen Gerüchten gehört. Und sagt auf Nachfrage: „Es geht ganz normal weiter.“ Dass sich um das Traditionslokal jüngst die wildesten Spekulationen rankten, lag nach Informationen unserer Redaktion vor allem daran, dass es zwischen Pächterin und Inhaber zu Unstimmigkeiten gekommen sein soll. Wie Riegel in einem Gespräch sagte, sei nicht sicher gewesen, ob sie als Pächterin weitermachen könne. In den vergangenen Wochen hätten aber „positive Gespräche“ stattgefunden. Man habe sich geeinigt. Riegel, die die Kneipe seit 2011 führt, könne weiter hinter dem Tresen stehen.

Dass an den Gerüchten um eine mögliche Schließung nichts dran ist, dürfte vor allem Traube-Fans freuen. Schließlich blickt das Lokal auf eine lange Geschichte zurück – und entwickelte sich über die Jahre für viele Gäste zu einem zweiten Wohnzimmer. Das 160-jährige Bestehen der Kneipe wurde 2016 mit einem dreitägigen Festival groß gefeiert. Besonders der Comeback-Auftritt der legendären Band „Die Taucher“ weckte damals nostalgische Gefühle.

Gefeiert werden soll in der Traube auch weiterhin – und zwar schon heute und morgen. Am Dienstag, 14., sowie am Mittwoch, 15. August, findet dort wieder ein „Summer Bash“ statt. Die Party wurde von Riegel 2017 ins Leben gerufen, nachdem das Festival im Jubiläumsjahr großen Anklang gefunden hatte.

Los geht es am Dienstag ab 17 Uhr. Das Motto des Abends: „The rocking 50’s“. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe „Pig Ass & The Hoodlums“. Ab 22 Uhr „Alley & The Gators“. Am Mittwoch starten die Veranstalter um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen und Musik von „Earl & The Restless“ (Country-Blues und Folk). Ab 15 Uhr treten dann die Folk-Rock-Musiker von „Selfish Murphy“ an, ab 19 Uhr spielt die „Donkeyhonk Company“ (Bayerisch-Country-Speedrock). Eines unterstreicht Pächterin Riegel dabei: Der „Summer Bash“ sei definitiv keine Abschiedsparty. (mash)

