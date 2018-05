06:03 Uhr

Wie geht es mit der „Leben Wohnen Freizeit“ weiter?

Der Andrang an der Kasse hielt sich bei der „Leben, Wohnen, Freizeit“ in diesem Jahr in Grenzen.

Nach schlechten Besucherzahlen gibt es Diskussionen über die Zukunft der Frühlingsausstellung.

Von Sebastian Mayr

Die städtische Ulm-Messe GmbH will in diesem Jahr genauso viel Geld durch Veranstaltungen verdienen wie im vergangen Jahr – rund 3,2 Millionen Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, den Geschäftsführer Jürgen Eilts am Mittwochabend im Hauptausschuss vorgestellt hat. Doch obwohl alles so bleiben soll wie bisher, steht ein fester Bestandteil des Ulmer Messeprogramms in der Diskussion: Die Frühjahrsausstellung „Leben Wohnen Freizeit“ (LWF).

Die Besucherzahlen der Schau, die von 21. bis 29. April lief, gingen von zuletzt 64000 auf 50000 zurück. Betreiber Peter Kinold dachte nach der knapp zweiwöchigen Schau deshalb laut und öffentlich darüber nach, die LWF von neun auf künftig vier oder fünf Tage zu verkürzen. Der nächste Termin der Messe steht schon fest: Sie soll im Jahr 2019 Anfang April stattfinden statt wie in diesem Jahr am Ende des Monats.

Für die Ulm-Messe GmbH zählt die LWF zu den wichtigen Einnahmequellen. „Die großen Messen machen einen großen Umsatzanteil aus“, sagte Ulm-Messe-Geschäftsführer Jürgen Eilts. Er räumt ein: „Wir hatten dieses Jahr mit eines der schlechtesten Besucherergebnisse, die wir in den letzten Jahren hatten.“ Dennoch hält Eilts es für übereilt, bereits jetzt über die zukünftige Dauer dieser Messe zu debattieren. „Da hilft keine schnelle Diskussion“, betonte er. „Es gilt, nicht schnell aus der Hüfte zu schießen.“ Schließlich sein auch der Handel Veränderungen unterworfen. Diese Veränderung wolle man nun analysieren und diskutieren – mit dem Aufsichtsrat und der Ulmer Ausstellungsgesellschaft von Betreiber Peter Kinold.

Dabei will Eilts den Blick auch auf andere Städte und deren Ansätze bei ähnlichen Schauen richten, um mittelfristig eine Lösung zu finden. Finanzbürgermeister Martin Bendel empfahl, die gesamte Entwicklung der vergangenen Jahre zu untersuchen. „Da gilt es, Gründlichkeit vor Schnelligkeit walten zu lassen“, forderte er. (mase)

Themen Folgen