Wie im Impfzentrum Ulm jetzt wieder mit AstraZeneca geimpft wird

In Ulm werden die Corona-Impfungen mit AstraZeneca wieder aufgenommen. Das müssen Impfwillige mit Termin wissen.

Auch im Zentralen Impfzentrum Ulm werden Impfungen mit dem Vakzin von Astra Zenca wieder aufgenommen. "Ab sofort" werde wieder mit dem in Verruf geratenen Impfstoff geimpft, teilt das Impfzentrum in Ulm mit.

Alle Personen, die im Zeitraum von Freitag, 19. März, bis einschließlich Montag, 22. März, einen bestätigten Termin für eine Impfung mit Astra Zeneca im Impfzentrum Ulm bekommen hätten, der aufgrund des Impfstopps von Astra Zeneca abgesagt werden musste, könnten vor diesem Hintergrund den Termin zur ursprünglichen Uhrzeit nun unabhängig von der Absage im Impfzentrum wahrnehmen.

Keine Termine im Impfzentrum Ulm

Bedingung sei, dass die Terminbestätigung über den Termin sowie gegebenenfalls die Bescheinigung über die aktuelle Impfberechtigung zum Termin mitgebracht werden. Alle bereits gebuchten Termine mit Astra Zeneca ab Dienstag, 23. März, finden demnach unverändert statt.

Dass im Impfzentrum in Ulm der Impfstoff knapp ist, ist klar: "Derzeit keine Onlinebuchung von Impfterminen", heißt es. Die Warteliste werde abgearbeitet.

In ganz Baden-Württemberg werden die Impfungen mit Astra Zeneca an diesem Freitag wieder aufgenommen. Wie das Stuttgarter Sozialministerium am Donnerstagabend mitteilte, folge das Land damit der neuen Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung des Impfstoffs. Die Landesregierung habe die Impfzentren darüber informiert. Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hatte am Donnerstagabend einen entsprechenden Beschluss gefasst. (AZ)

