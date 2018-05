05:43 Uhr

Wie kann Senden bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Hier in Witzighausen soll bis 2020 ein Projekt der Sendener Wohnungsbaugesellschaft für Bürger mit geringerem Einkommen entstehen.

Bürgermeister Bögge stellt einen Entwurf vor, in dem Wachstum und Lebensmöglichkeiten in der Stadt thematisiert werden. Diesen haben die Räte zwar angefordert – stören sich aber an der Art.

Von Carolin Oefner

Es soll ein Papier zum Nachdenken sein und ein erster Anstoß, über das Thema Wohnen in Senden zu sprechen. So stellte Bürgermeister Raphael Bögge ein 34 Seiten umfassendes „Dialogpapier“ mit dem Titel „Wohnbauland und Wachstumsstrategie“ vor. Darin geht es um die Frage, wie Wohnraum geschaffen werden kann – großteils für Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen.

Mit der Gründung der Wohnungsbaugesellschaft (SWSG) hat die Stadt damit bereits einen Anfang gemacht. Die Gesellschaft steckt noch in den Anfängen, doch es zeichnen sich erste Erfolge ab: In Witzighausen sollen die künftigen Bewohner Anfang 2020 einziehen, das Projekt an der Herrenmühle wird derzeit geplant.

Bürgermeister Raphael Bögge sagte bei der Pressekonferenz, dieses Konzept sei innovativ. „Das gibt’s im Landkreis nicht noch mal.“ Es sei in der Verwaltung und gemeinsam mit Wohnbauträgern erarbeitet worden. Die Ideen gibt es großteils schon: Sie laufen in Senden – wie die SWSG – oder andere Kommunen haben sich daran versucht. Etwa die Stadt Landsberg am Lech, die vor rund drei Jahren nach einem umfangreichen Prozess eine sogenannte „sozialgerechte Bodennutzung“ eingeführt hat.

Ein Investor könnte mitzahlen

Vereinfacht gesagt: Kommunen sorgen für bezahlbaren Wohnraum, indem sie städtebauliche Verträge mit Investoren, die die Gebäude errichten, schließen. Ein Teil der Wohnungen soll so für Menschen mit geringerem Einkommen bezahlbar sein – und der Investor trägt seinen Teil an Infrastruktur-Kosten (etwa mehr Kindergärten) bei. Diese Möglichkeit schlägt Bögge auch im Sendener Wohnbau-Entwurf vor. Über ein Einheimischenmodell, das ebenso im Konzept auftaucht, hat der Stadtrat vor rund einem Jahr gesprochen, dieses jedoch erst mal auf Eis gelegt. Damals wurde eine Baulandstrategie eingeführt, die auch Bestandteil des Entwurfs ist. Sie besagt etwa, dass Baulücken in der Innenstadt geschlossen werden sollen.

Das Konzept enthält auch Ideen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Zudem wird die Betreuung von Obdachlosen und Wohnraumprävention – also Hilfe für Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Wohnung verlieren könnten – thematisiert. Wie Bögge sagte, wollte der Stadtrat das Papier erstellt haben, „und jetzt liegt es auf dem Tisch“. Jeder Rat soll es lesen und seine Änderungswünsche der Verwaltung mitteilen. Dann soll der Entwurf mit Bürgern im September diskutiert werden und danach in einer Stadtratssitzung.

Die Stadträte bemängeln die Vorgehensweise

In einem gemeinsamen Schreiben begrüßen die Stadträte das Thema. Es sei schließlich ein vom Gremium beschlossener Antrag vom März, in dem eine „alsbald im Stadtrat zu definierende Wohnungs- und Wachstumspolitik“ gefordert wurde. Sie bemängeln jedoch die geplante Vorgehensweise: Dass 30 Stadträte der Verwaltung „voneinander unabhängig Anmerkungen und Änderungswünsche mitteilen sollen, halten wir für nicht praktikabel“.

Ein solch weitreichendes und für die Zukunft der Stadt wichtiges Thema müsse im Stadtrat öffentlich diskutiert und beschlossen werden. Es sei den Bürgern schwer zu vermitteln, dass man zuerst ihre Ideen einhole und diese womöglich nicht umsetzbar sind. „Nur so lässt sich eine demokratisch fundierte und akzeptierte Grundlage für die Stadtentwicklung schaffen.“ Das Thema soll also bald auf die Tagesordnung – mit Anwesenheit des Kämmerers und eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht wegen des „juristisch diffizilen Einheimischenmodells“.

Themen Folgen