Wie kann der Ablauf der Corona-Impfung besser werden? Das sind Vorschläge aus Ulm

In der Messehalle 7 in der Friedrichsau wurde das zentrale Ulmer Impfzentrum eingerichtet. Es ist betriebsbereit – die Verantwortlichen warten nur noch auf den Impfstoff.

Plus Die Fraktionen des Ulmer Gemeinderats haben sich Gedanken gemacht, woran es beim Thema Impfen fehlt.

Von Oliver Helmstädter

Eine Impfstrategie für alleinlebende ältere Menschen regt unter anderem die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat an. Ein Konzept, das sich auf ältere Menschen konzentriert, die nicht in einem Pflegeheim leben, solle OB Gunter Czisch auf die Tagesordnung nehmen. Doch das Thema Impfen bewegt auch die anderen Fraktionen.

Die SPD will einen Shuttlebus installieren, der von der Donauhalle zum Impfzentrum fährt. Denn: „Die Messehallen liegen verkehrstechnisch sehr günstig, aber von der Straßenbahnhaltestelle Donauhalle bis zum Impfzentrum ist es doch noch ein vor allem für Senioren längerer Fußmarsch“, so Martin Ansbacher, der Fraktionsvorsitzende, der auch auf weitere Probleme hinweist.

Anmeldevorgang über das Internet vor allem für Ältere zu kompliziert

Nach den Rückmeldungen, die die Fraktion erreichten, ist der Anmeldevorgang über das Internet vor allem für Ältere zu kompliziert und scheitert bereits häufig an den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Auch die telefonische Anmeldung sei aufgrund eines hohen Telefonaufkommens zumindest zeitweise schlecht möglich und manche seien dann bei der Hotline überfordert, um mit dem angesagten Menü des Auswählens beim „Telefonroboter“ schließlich im persönlichen Beratungsgespräch einen Impftermin vereinbaren zu können.

Mit dem Flitzerle oder anderen ehrenamtlichen Initiativen zur Impfung bringen lassen

Die Sozialdemokraten regen an, dass im Rahmen der städtischen Hilfestellung Senioren zudem die Möglichkeit erhalten sollten, sich vom Flitzerle oder anderen ehrenamtlichen Initiativen zur Impfung bringen zu lassen. Andere Städte hätten zudem auch eigene Telefonnummern freigeschaltet, um schnelle und persönliche Beratung und Information rund um die Organisation des Impftermins zu ermöglichen und dafür Hilfestellung zu geben.

Dringende Impfung der hochbetagten immobilen Senioren

Auch der CDU-Stadtrat Thomas Kienle macht auf die dringende Impfung der hochbetagten immobilen Senioren in häuslicher Pflege und ihrer Angehörigen aufmerksam. Für diese Gruppe gebe es bisher kein Impfkonzept, obwohl sie zur höchstgefährdeten Gruppe gehören. Verweise auf weniger soziale Kontakte durch das baden-württembergische Sozialministerium seien zynisch und würden den Anspruch auf Schutz vor dem Virus nicht gerecht. „Lassen Sie die immobilen Senioren in häuslicher Pflege nicht in Stich“, fordert der Landtagskandidat Kienle von Minister Manfred Lucha (Grüne).

