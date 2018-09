06:00 Uhr

Wie sich die Städte auf die steigende Briefwähler-Zahl vorbereiten

Wer diesen Stimmzettel schon vor dem 14. Oktober ausfüllen will, muss Briefwahl beantragen. Das haben in den Städten im Landkreis bislang zwischen zwölf und 17 Prozent der Wahlberechtigten getan. <b>Foto: Ralf Lienert</b>

Immer mehr Bürger verschicken ihre Stimme mit der Post, auch dieses Mal erwarten Fachleute eine höhere Quote. Welche Tendenzen sich noch abzeichnen.

Es war ein satter Anstieg: Um fast zehn Prozentpunkte hat die Zahl der Briefwähler im Stimmkreis Neu-Ulm bei der Landtagswahl zuletzt zugenommen. 2008 war es nach Angaben des Landratsamts knapp mehr als ein Viertel, fünf Jahre später verschickten demnach gut 34 Prozent ihre Stimme mit der Post – auch wenn die Werte vieler Städte einen anderen Eindruck vermitteln. Dazwischen lag eine entscheidende Änderung: Früher war die Briefwahl nur für Bürger möglich, die einen wichtigen Grund angeben konnten. Inzwischen kann jeder die Unterlagen beantragen.

Wie wird es dieses Mal aussehen? „Ich rechne damit, dass der Anteil noch weiter steigt“, sagt Stefan Hatzelmann, Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht und Wahlen im Landratsamt. Die Kommunen versuchen, sich auf die Entwicklung einzustellen. Sie haben mehr Briefwahlbezirke eingeteilt: 48 statt 67. Das bedeutet, dass mehr Männer und Frauen die Briefwahlstimmen auszählen. „Die Gemeinden reagieren auf die Zahlen“, kommentiert Hatzelmann. Sie reagieren nicht nur mit der neuen Einteilung: Weißenhorn hat beispielsweise vor den vergangenen Wahlen mehr Briefwahl-Unterlagen bestellt hat als früher, berichtet Dominik Mennel, Leiter des Ordnungsamts der Stadt.

Im Stimmkreis Neu-Ulm sind 113200 Menschen aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Der Stimmkreis umfasst den Kreis Neu-Ulm – abgesehen von den Gemeinden Altenstadt, Kellmünz, Osterberg, Buch, Oberroth und Unterroth, die zum Stimmkreis Memmingen gehören.

Ein Überblick über die Städte im Kreis Neu-Ulm – und die Zahl der Wähler und Briefwähler:

Neu-Ulm

In Neu-Ulm ist die Briefwahlquote nach Auskunft der Stadtverwaltung „gewohnt gut“: Bislang haben rund 6144 der 38800 Stimmberechtigten das Verfahren beantragt, das entspricht einer Quote von 16 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2013 lag der Anteil am Ende bei knapp über 17 Prozent. Zu den Briefwählern zählen auch jene, die ihre Unterlagen im Bürgerbüro abholen, in der Wahlkabine ausfüllen und in die Wahlurne werfen. Um die Wartezeiten zu reduzieren, hat die Stadt zwei Schalter eingerichtet, an denen Bürger ihre Unterlagen abholen können, ohne eine Wartenummer ziehen zu müssen. Für Neu-Ulm entstehen durch die gestiegene Anzahl an Briefwählern Mehrkosten bei der Beschaffung der Unterlagen und zusätzlicher Aufwand im Bürgerbüro.

Weißenhorn

Ein Anteil von 30 bis 40 Prozent Briefwählern sei inzwischen normal, sagt Ordnungsamts-Chef Mennel. Doch diesmal könnte es etwas anders aussehen. Stand Donnerstag haben Mennel zufolge 1654 Weißenhorner das Verfahren beantragt. Bei 10000 Wahlberechtigten in der Fuggerstadt macht das eine deutlich niedrigere Quote aus, nämlich knapp 17 Prozent. Mennel bezweifelt, dass der Wert noch deutlich steigen wird. Seiner Erfahrung nach kommen die meisten Anträge gleich am Anfang. Deutet die niedrige Quote darauf hin, dass die Wahlbeteiligung in Weißenhorn insgesamt recht niedrig ausfallen könnte? „Das würde ich fast prognostizieren“, sagt Mennel.

Senden

In Senden haben bis Donnerstagvormittag 2301 Bürger ihre Briefwahlunterlagen beantragt, wahlberechtigt sind 15420 Einwohner. Damit liegt die Quote derzeit bei rund 15 Prozent. Kämmerer Manuel Haas rechnet jedoch mit einer Steigerung. Schließlich haben die Sendener noch zwei Wochen Zeit. „Wir werden sicherlich die 3000er-Marke knacken“, sagt er. Generell werde die Briefwahl sehr gut angenommen. In Senden kommen viele Bürger sogar persönlich ins Rathaus, um ihre ausgefüllten Briefwahl-Stimmzettel abzugeben, erzählt Haas. Viele wollten sicher gehen, dass diese auch in der Wahlurne landen.

Vöhringen

Die Stadt Vöhringen mit rund 9100 Stimmberechtigten hat bislang 1437 Briefwahlunterlagen ausgegeben, was einer Quote von rund 16 Prozent entspricht. „Wir rechnen aber noch mit deutlich mehr“, sagt Katja Zanker vom Ordnungsamt. 2013 haben rund 2150 Bürger Briefwahl beantragt – erfahrungsgemäß komme in Vöhringen zum Ende hin noch mal ein ordentlicher Schwung an Anträgen. Die Verwaltung rechnet dieses Jahr mit rund 2500 Anträgen und hat deswegen einen Briefwahl-Stimmbezirk zusätzlich eingerichtet.

Illertissen

Etwa 1500 Illertisser haben bislang Briefwahl beantragt. Das sind gerade einmal zwölf Prozent der 12500 Wahlberechtigten – eine niedrige Quote im Vergleich zu den anderen Städten im Kreis. „Es werden noch mehr werden“, ist sich Klaus Herrmann aus der Stadtverwaltung sicher. Die Tendenz zur Briefwahl steige stetig. Bei der vergangenen Wahl lag die Quote der Briefwähler letztlich bei 19 Prozent.

