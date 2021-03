vor 18 Min.

Wie soll der Neu-Ulmer Stadtrat in Zeiten der Corona-Pandemie tagen?

Plus Wegen Corona dürfen in bayerischen Kommunen vorübergehend Ferienausschüsse tagen, um die Zahl der Teilnehmer zu verkleinern. So geht die Stadt Neu-Ulm damit um.

Von Michael Ruddigkeit

Seit Monaten gelten wegen der Corona-Pandemie in nahezu allen Lebensbereichen Kontaktbeschränkungen. Stadt- und Gemeinderäte tagen jedoch meistens in voller Besetzung, ebenso der Kreistag. Die Stadt Neu-Ulm hat bislang in einer Sitzung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den kleineren Ferienausschuss statt des 44-köpfigen Stadtrats zusammenkommen zu lassen. Und wie sieht es in den nächsten Wochen und Monaten aus, jetzt, da die Zahl der Infektionen wieder nach oben geht?

Der Freistaat hat die Gemeindeordnung wegen Corona geändert

Bislang erlaubte es der Freistaat den Kommunen, bis zu sechs Wochen lang den Ferienausschuss einzusetzen, um die Infektionsgefahr bei Sitzungen zu verringern. Inzwischen sei die Bayerische Gemeindeordnung geändert worden, informierte der zuständige Dezernent Anton Bullinger die Stadträte. Jetzt darf das verkleinerte Gremium insgesamt drei Monate lang anstelle des Stadtrats oder der beschließenden Ausschüsse zusammenkommen. Angesichts der derzeitigen Sieben-Tage-Inzidenz sah die Verwaltung dafür allerdings keine Notwendigkeit.

Die Meinungen im Neu-Ulmer Stadtrat gehen auseinander

"Wenn ich sehe, dass hier 50, 60 Leute stundenlang beieinander sitzen und daheim dürfen sich nur fünf Leute treffen, frage ich mich schon, ob das nötig ist", gab Rudolf Erne (SPD) zu bedenken. Er regte an, den Ferienausschuss ab einer bestimmten Inzidenz tagen zu lassen, "dann hätten wir eine Art Notbremse". Auch Ernst Burmann (Grüne) sprach sich für das kleinere Gremium aus, um die Zahl der Kontakte zu beschränken.

"Die kommunale Selbstverwaltung lebt auch von öffentlichen Sitzungen", sagte dagegen Johannes Stingl ( CSU). "Ich hielte es bei der gegenwärtigen Inzidenzlage schon für möglich, auf den Ferienausschuss zu verzichten." Karl-Martin Wöhner (Bürgerliste) sagte, die Fachkompetenz in den Ausschüssen müsse erhalten bleiben. Um das zu ermöglichen, sollten Schnelltests vor den Sitzungen durchgeführt werden. "Die Entscheidungen, die hier im Stadtrat getroffen werden, sind wichtig", betonte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU). "Da möchte ich nicht mit angezogener Handbremse daran gehen." Alle Stadträte bat sie, sich regelmäßig vor den Sitzungen testen zu lassen.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger macht einen Vorschlag

Albsteiger zeigte jedoch Verständnis für die geäußerten Bedenken und machte einen Vorschlag, mit dem der Rat für steigende Fallzahlen gerüstet ist. Ab einer bestimmten Inzidenz soll der Ferienausschuss anstelle des Stadtrats tagen. Die Mehrheit der Neu-Ulmer Stadträte war dafür, dass die Regelung ab einem Wert von 150 greifen soll, nicht schon ab 100. Einen von den drei erlaubten Monaten hat Neu-Ulm schon verbraucht, einer ist für die Sommerferien verplant. Das heißt, dass in diesem Jahr der Ferienausschuss noch einen Monat lang eingesetzt werden kann. Danach könnte die Kompetenz vorübergehend auf den Finanzausschuss übertragen werden.

Hybridsitzungen des Stadtrats sind in Neu-Ulm noch nicht erlaubt

Und was ist mit Hybridsitzungen, also einer Mischung aus Präsenz- und Online-Sitzungen? "Die Vorgaben des Ministeriums dazu sind noch nicht da", erläuterte Anton Bullinger auf Nachfrage von Alfred Schömig (FDP). Um diese Art der Gremienarbeit zu beschließen, müsste dann allerdings wieder der gesamte Stadtrat zusammenkommen. Bullinger rechnet nicht mit einer Entscheidung vor der Sommerpause.

Lesen Sie auch:

Themen folgen