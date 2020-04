Wie verbringen die Menschen Ostern in Corona-Zeiten?

Plus Die Sonne lockt an die Donau, doch die Stimmung bleibt gedrückt. Wegen der Ausgangsbeschränkungen werden die Feiertage dieses Jahr völlig anders als sonst begangen.

Löwenzahn und Gänseblümchen zaubern bunte Tupfen auf den Rasen der Friedrichsau, Kastanien und Weiden stehen bereits im saftigen Grün entlang des Donauufers und vereinzelt sind Kirschbäume in voller Blütenpracht zu sehen. Vögel zwitschern, man hört das Klappern der Laufstöcke von Nordic Walkern, die Rollgeräusche von Inlineskatern oder das Surren von Fahrradreifen. Vereinzelt weht eine leichte Brise durch den Park und sorgt für Abkühlung an diesem so ungewöhnlich warmen Ostersonntag. Doch nicht nur das Wetter ist ungewöhnlich. Denn niemand ist wegen der Corona-Krise an Ostern dort, wo er sonst wohl wäre.

Denn an allen Orten, an denen die Menschen bei ersten wärmenden Sonnenstrahlen normalerweise zuhauf den Aufenthalt unter freiem Himmel genießen, herrscht wegen der Ausgangsbeschränkungen gähnende Leere. Verstummt ist das Klingen der Krüge aus den Biergärten. Kein Duft der Schmankerln vom Grill erfüllt die Luft und auf der Bühne, auf der sonst die Blasmusik für Unterhaltung der Gäste sorgt, liegen trostlos einzelne Blätter des vergangenen Herbsts.

Enkelkinder vermissen Großeltern an Ostern besonders

Daniela Mehrens und ihre Tochter Anna, die in den Grünanlagen spazieren gehen, bringen es auf den Punkt: „Es ist traurig“, sind sich die beiden einig. „Ich hätte mich so über den Tag zusammen mit meiner Oma gefreut“, sagt Anna sichtlich niedergeschlagen. Selbst die vergangenen Wochen ohne Schule konnten die Stimmung nicht verbessern. „Wir versuchen trotzdem, einen schönen Tag zu erleben“, versucht ihre Mutter sie aufzumuntern und ergänzt, „wenn man nur vor dem Fernseher sitzt, wird man ja wahnsinnig.“ Das schöne Wetter wollen die beiden nun zumindest für einen kleinen Spaziergang an der Donau nutzen.

Ebenfalls von den Sonnenstrahlen nach draußen gelockt ruht sich Moiarga Osmic auf einer Parkbank aus – mit Mundschutz und Handschuhen. Er habe weder Kinder noch Enkel: „Ich bin auch so alleine“, sagt er und erzählt von seiner Frau, die zu Hause geblieben ist. Zu seiner Aufmachung erklärt er: „In unserem Mehrfamilienhaus könnten schon im Treppenhaus überall Viren sein.“

Die Grünanlagen sind wegen Corona leerer als sonst

Auf der Ulmer Seite der Donau freut sich der dreijährige Paul über ein Schokoei, das seine Mutter kurz davor für ihn versteckt hat. Eigentlich war sich der Bub sicher, den Osterhasen in diesem Jahr persönlich zu sehen. Er erklärt überzeugt: „Der ist so scheu, weil er sich auch an das Kontaktverbot halten muss.“

Zwei Studentinnen aus Neu-Ulm haben es sich derweil am Ulmer Donauturm im Gras gemütlich gemacht. Sie reden recht laut miteinander, um sich über die gebotene Distanz zu verstehen. Das österliche Treffen sei seit vielen Jahren eine lieb gewordene Tradition für sie geworden, sagen sie. „Wir sind aus Bayern nach Baden-Württemberg geflüchtet, weil hier die Bestimmungen nicht so streng sind“, sagt eine der beiden, die namentlich lieber nicht genannt werden will. Schließlich sind sich beide nicht sicher, ob die Grenzüberschreitung ohne triftigen Grund schon ein Verstoß sei. Grundsätzlich seien sie mit den bestehenden Verordnungen aber einverstanden. Dass sie sich mit solchen Fragen befassen müssen, hätten sie vor einigen Monaten noch nicht gedacht, sagen sie und sprechen die Hoffnung aus, die wohl alle derzeit verbindet: Nämlich, dass diese Krise bald für alle überstanden ist.

