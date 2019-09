vor 3 Min.

Wie wirkungsvoll ist Methadon im Kampf gegen Krebs?

Claudia Friesen, die Leiterin des Forschungslabors am Institut für Rechtsmedizin am Ulmer Universitätsklinikum.

Plus Die Ulmer Wissenschaftlerin ist weiter heftiger Kritik von Medizinern ausgesetzt. Chemikerin sieht sich durch Aussicht staatliche Förderung nun bestätigt.

Von Ludger Möllers

Ist der Einsatz von Methadon sinnvoll oder nicht? Das sollen nun klinische Studien wissenschaftlich klären. Das Bundesforschungsministerium soll bis Mitte 2020 die gezielte staatliche Förderung der umstrittenen Studien in die Wege leiten, die die Leiterin des Forschungslabors am Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm, die Chemikerin Claudia Friesen, bereits seit einigen Jahren fordert.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen