vor 16 Min.

Wieland gewinnt Ulmer Marketing-Preis

Die Firma hat ein einheitliches Markendach geschaffen. Beim „Special Award“ geht es knapp zu

Von Dagmar Hub

Ulm Ulmer Marketing ist bundesweit eine Nummer: Zwei bisherige Gewinner des Ulmer MarketingPreises siegten in der Folge auch bundesweit als beste regionale Marketing-Preisträger. Vielleicht hat auch der diesjährige Gewinner des Ulmer Marketing-Preises solche Chancen: Die Ulmer Firma Wieland, repräsentiert von Christine Schossig (Vice President Marketing & Communications), erhielt vom geschäftsführenden Vorstand des Ulmer Marketing-Clubs, Armin Weidt, den in der Region begehrten und alle zwei Jahre vergebenen Preis. Den hart umkämpften „Special Award“ für besondere Konzepte gewann eine Initiative aus Vertretern der Stadt Ulm, des Stadtmarketings und der SWU ganz knapp vor dem Ulmer Hospiz – und Ulmer Marketingpersönlichkeit 2019 ist die Unternehmerin Ulrike Freund.

Der 1820 gegründete Ulmer Kupfer-Halbzeugehersteller Wieland bestand bis vor kurzer Zeit aus etwa 60 Einzelmarken – „ein globales Netzwerk zwar, dessen umfassende Leistungsfähigkeit aber nicht erkennbar war“, wie Juryvorsitzender Wilke Hammerschmidt sagte. Hammerschmidt ist Professor für Public Relations und Marketingkommunikation an der Hochschule Neu-Ulm. Eine Repositionierung des Unternehmens unter einem weltweit einheitlichen Markendach ermögliche es den Kunden nun, „Wieland überall dort zu erkennen, wo Wieland drinsteckt“. Die Jury des seit 2007 vergebenen Ulmer Marketing-Preises sah in dieser Leistung die komplexeste und schwierigste Aufgabe unter den eingereichten Bewerbungen. Wieland steckt in vielen Produkten: Konnektivität beispielsweise funktioniert nicht ohne Kupfer. „Wir glauben an Kupfer, und wir glauben an die Menschen“, erklärte Christine Schossig.

Ulmer Kampagne "Ulm. Komm rein" wurde ausgezeichnet

Vor der schwierigen Aufgabe, letztlich Äpfel mit Birnen vergleichen zu müssen, stand die Jury beim „Special Award“, der für besondere Einzel-Werbekampagnen vergeben wird und für den eine große Zahl unterschiedlichster Bewerbungen von hoher Qualität eingegangen war. Im Finale wurde es dann ganz knapp – am Ende siegte die Kampagne „Ulm. Komm rein“, hinter der die SWU, der Verein Ulmer City Marketing und die Stadt Ulm stehen und für die Marketing-Agenturen Vorschläge eingereicht hatten. Ganz knapp dahinter landete die Werbekampagne des Ulmer Hospizes, mit dem – praktisch ohne Etat – ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht worden waren. Auf Platz drei der Finalisten kam der Giengener Berater und Autor Jörg Knoblauch mit seinem „tempus“-Akademie- und Consulting-Konzept.

„Ulm. Komm rein“ wurde aufgrund der Baustellensituation in Ulm kreiert, um die Parkplatzsituation zu entlasten und den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu stärken. Der Jury gefiel die über viele Medien verbreitete Kampagne, die mit emotionalen und teils auch in schwäbischer Sprache gehaltenen Slogans den Standort Ulm in den Mittelpunkt stelle und damit Erfolg habe. Die kostenlose Nutzung des ÖPNV an Samstagen soll wohl auch über die Zeit der Baustellen in Ulm hinaus bleiben, war am Rand der Preisverleihung zu erfahren.

Ulrike Freund, Chefin von Gold Ochsen, ist Marketing-Persönlichkeit 2019

Auch beim Ulmer Hospiz, dem für seine Plakat- und Postkarten-Kampagne praktisch kein Etat zur Verfügung gestanden hatte und das dennoch mit den teils doppeldeutigen und hintergründigen Tätigkeitsbeschreibungen wie „Nachtwächter“, „Sitzenbleiberin“ oder „Herzenswärmer“ auf attraktiv gestalteten Plakaten neue ehrenamtliche Mitarbeiter für die Begleitung sterbender Menschen gefunden hatte, gefiel der Jury die Kreativität hinter der Kampagne besonders gut.

Die Ulmer Marketing-Persönlichkeit des Jahres 2019 ist keine Überraschung, obwohl Ulrike Freund die erste Frau in der bisherigen Riege der ausgezeichneten Unternehmer ist, die nachhaltigen Erfolg aufweisen, die Region Ulm repräsentieren und integer für etwas Besonderes stehen müssen: Freund, vielfach ehrenamtlich in der Region tätig und erst im vergangenen Jahr mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, leitet das zweitälteste Ulmer Unternehmen Gold Ochsen seit 1991 so erfolgreich, dass beispielsweise ihre Produktneuheit „Ulmer hell“ vor zwei Wochen in Köln den „Bestseller Award“ für den Lebensmittelhandel erhalten hat.

Marketing-Club-Präsident Bernd Radtke stellte Freund vor, deren Lieblingsgericht ganz schwäbisch Linsen, Spätzle und Saitenwürstchen ist und die ursprünglich Krankenschwester hatte werden wollen. Ihre Familie führt die 1597 gegründete Traditionsbrauerei in fünfter Generation – und damit seit mehr als 150 Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren: