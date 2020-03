vor 5 Min.

Wiener Schmäh in Ulm: Voodoo Jürgens' Auftritt im Cabaret Eden

Voodoo Jürgens singt im Club Eden und entführt das Publikum in seine merkwürdig verzaubernde, herrlich schwarzhumorige und ironische Weltsicht.

Von Florian L. Arnold

In Deutschland sorgt man sich um die Zukunft jeglichen Dialekts , staatliche Förderprogramme sollen die Freude am Zungenschlag wieder schmackhaft machen. In Wien hat man diesen Zungenschlag einfach – er ist ein Exportschlager ins „ Piefkeland “, wo diese charmante Kantigkeit nicht wenig Fans hat. Mit „ Vodoo Jürgens “ ist ein Wiener unterwegs, der seine Anhänger zum Mitsingen seiner schrägen Songs mobilisiert – auch an der schwäbischen Donau. Im rappelvollen Club Eden (ausverkauft seit Wochen) konnte man sich an Songs aus dem neuen Album „’s klane Glücksspiel“ live satthören. Mitunter hätte man Dolmetscher brauchen können für den „broaden“ Dialekt : Jürgens hatte seine Fan-Favoriten alle dabei, „Rode Sporttoschn“, „Scheidungsleichn“, „Heut grob ma Tote aus“.

David Öllerer alias Voodoo Jürgens schert sich nicht um die Hitparaden

Die Welt, die uns Voodoo – eigentlich David Öllerer – mit seiner Musik serviert, ist ein Antipode zur von Verkaufszahlen gesteuerten Hitparadenwelt. Das ist keine glatt geschliffene saubere Sache, die da ins Ohr dringt, sondern eine merkwürdig verzaubernde, herrlich schwarzhumorige, sattsam ironische Weltsicht – und manchmal tatsächlich nicht so weit weg von jenen Humorliedern des Udo Jürgens („Dieses ehrenwerte Haus“), auf dessen Namen sich der Wiener mit seinem Pseudonym sarkastisch bezieht.

Es ist nicht das Wien der feinen Klänge, der feudal verrottenden Adelsstrukturen, der schicken Fassaden; das Vodoo-Jürgens-Österreich ist rau, schmutzig, auf pikante Weise entspannt und mögenswert. „Angst haums“ ist schon fast die Hymne auf unsere Zeit: „Stehns alle nur bled do, kennt sich keiner vorn und hinten mehr aus, schauns alle nur noch zu.“ Diese raffinierten Lieder drehen sich um den Rundumblick auf die Mitmenschheit, die sich im Panikmodus befindet, der alles entgleitet, was sie anfasst. In Deutschland würde daraus eine düster-depressive Sache, zu der keiner tanzen mag. Vodoo Jürgens holt das Augenzwinkern und Lachen in den Abgrund, aus dem er Balladen und pointierte Zustandsskizzen kreiert. Sein Mitsinghit „Heut grob ma Tote aus“ wird von seiner Band „ Ansa Panier “ mit unwiderstehlichem Groove kredenzt: „Heut tanz ma mit de größtn Feind, und schenken eana reinen Wein!“

Voodoo Jürgens bietet eine musikalische Wiener Melange

Öllerer hat als Friedhofsgärtner Gräber gepflegt, als die Musik noch nichts abwarf. Was seinen Stil so eigen und erfolgreich macht: Da kollidiert auf geistreiche Weise die bürgerliche Musikkultur mit folkloristischen Nuancen, näselt eine gestopfte Trompete 20er-Jahre-Jazzkeller-Atmosphäre, brummelt die E-Orgel wie in den schwülen 70ern und das Tieftraurige des alten „Wienerlieds“ wird ins 21. Jahrhundert katapultiert. Das Gegensätzliche amalgamiert zur ganz eigenen, charmanten, ohrwurmmäßig perfekten Melange – ein Rezept, das wie Wien selbst ein Schmelztiegel ist für unterschiedliche kulturelle Einflüsse. Das ist großartig getextet und gespielt und als einziger Wermutstropfen eines grandiosen Abends mag gelten, dass ein Konzert mit schwäbischem Dialekt wohl nicht annähernd diesen Erfolg hätte. Aber das gehört zur Magie des Wienerischen, speziell zum Kosmos von Vodoo Jürgens.

