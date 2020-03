vor 50 Min.

Willkommen in der neuen Ulmer Seifenstraße

Eine Straße und drei internationale Kosmetikkonzerne. In die Nachbarschaft von The Body Shop und Lush hat sich jetzt der französische Mitbewerber L’Occitane begeben.

In der Ulmer Platzgasse ist mit L’Occitane der nächste internationale Kosmetikfilialist eingezogen.

Von Oliver Helmstädter

Es sind Markennamen , die auf jedem Großflughafen zu finden sind: Lush, The Body Shop und jetzt auch L’Occitane. Mit der Eröffnung der französischen Kette sind drei der internationalen Branchengrößen in der Ulmer Platzgasse quasi nebeneinander zu finden. L’Occitane öffnete vor wenigen Tagen gegenüber von Brillen-Bolay in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Rösch Fashion Store“. Ein Unternehmen, das hier offensichtlich nicht glücklich wurde, der Laden hatte kaum zwei Jahre Bestand.

L’Occitane neben Body Shop und Lush

Nun entwickelt sich die Platzgasse zum Kosmetik-Zentrum: Das Geschäft mit Körperpflegeprodukten trifft offenbar den Zeitgeist des stationären Handels. Auch weil Geschäfte etwas können, das der Bildschirm nicht zu leisten vermag. Denn noch gibt es kein Duftinternet und auch Cremes können online nicht ausprobiert werden. Das Einkaufserlebnis im Geschäft gilt bei vielen Firmen immer noch als Kernelement der Differenzierung im Wettbewerb.

Eine Umfrage der Firma Epson ergab, dass drei Viertel der Befragten ihr Einkaufsverhalten ändern würden, wenn mehr Geschäfte in Haupteinkaufsstraßen Erlebnischarakter hätten. Dies wollen die drei Kosmetikfirmen mit ihren duftenden Besonderheiten bieten.

Für Ulm ist eine eigene L’Occitane-Filiale eine Neuheit auch wenn es den französischen Hersteller natürlicher Kosmetik mit vielfältigem Produktsortiment, inspiriert von der französischen Provence, schon seit 40 Jahren gibt. Mittlerweile ist L’Occitane weltweit in mehr als 90 Ländern präsent.

Auf die Provence setzt „ The Body Shop “ nebenan nicht. Das 1976 im südenglischen Brighton gegründete Unternehmen spielt die britische Karte. Und betont ebenso Umweltfreundlichkeit sowie Engagement gegen Tierversuche. Auch wenn die Firma inzwischen zu „Natura & Co“, einem globalen Kosmetikkonzern, mit Sitz in Brasilien gehört.

Die dritte Firma im Platzgassen-Bunde ist Lush, ebenso eine britische Firma. Der selbst ernannte Erfinder der Badebombe und Heimat der „ Bath Art“ sowie veganer und „tierleidfreier Kosmetik “ eröffnete schon vor acht Jahren sein Geschäft in der Platzgasse.

Rituals und Yves Rocher am Münsterplatz

In räumlichem Abstand, aber direkter Konkurrenz der drei Firmen in Ulms Seifenstraße , stehen noch zwei Konzerne, die am Münsterplatz angesiedelt sind: Rituals, die nach eigenen Angaben am schnellsten wachsende Kosmetikmarke Europas , die wie berichtet zudem in die Neu-Ulmer Glacis-Galerie zieht. Und ein paar Schritte weiter hat die französische Kette Yves Rocher einen Laden unweit der „ Seifenstraße “ eröffnet.

