Willy Brandt und der Klimaschutz

Der Landkreis will mehr zum Erhalt der Umwelt tun. Beim Ideensammeln sollen viele mitmachen

Von Ronald Hinzpeter

Ein Hauch von Willy Brandt weht künftig durch den Landkreis. Der einstige SPD-Kanzler hatte vor 50 Jahren in seiner ersten Regierungserklärung versprochen: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Der Landkreis Neu-Ulm will ebenfalls wagemutiger werden, allerdings bei der Rettung unseres Planeten. Unter der Parole „Landkreis Neu-Ulm – Wir wollen mehr Klimaschutz wagen!“ möchte er deutlich mehr tun, um zumindest auf regionaler Ebene einen Beitrag zu leisten, damit die Erderwärmung nicht weiter voranschreitet. Was genau zu tun ist, soll im Herbst mit einem Workshop ermittelt werden, an dem vor allem Kreispolitiker und Experten teilnehmen sollen. Doch das kann nach dem Willen der Kreisverwaltung nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einem neuen Klimaschutzkonzept. In den Entwicklungsprozess sollen aber nicht nur Umweltschützer und Klimaaktivisten eingebunden werden, sondern auch Unternehmer und Landwirte. Es gehe darum, möglichst viele Interessengruppen zusammenzubringen, um entsprechend viele Vorschläge und Ideen einzusammeln. Die Mitglieder des Umwelt- und Werkausschusses waren davon sehr angetan – und lieferten gleich einige Anregungen.

Angestoßen hatte die Debatte der Freie Wähler Jürgen Bischof, indem er der Kreisverwaltung einen Fragenkatalog zum Klimaschutz geschickt hatte. Im Kern wollte er wissen, wie weit der Landkreis denn dabei schon sei. Mit diesem Vorstoß traf er einen Nerv, vor allem bei Landrat Thorsten Freudenberger, der zwar betonte, der Kreis habe sich in dieser Angelegenheit bereits frühzeitig auf den Weg gemacht, etwa, indem er mit Florian Drollinger einen Klimaschutzmanager einstellte. „Mit dem Erreichten können wir schon zufrieden sein“, sagte Freudenberger, „aber wie können wir mehr tun?“

Zum Erreichten gehören ein bereits 2011 erarbeitetes erstes Klimaschutzkonzept, das nun weiterentwickelt wird; der Aufbau des Fernwärmenetzes in Weißenhorn, nach Darstellung des Landratsamtes „das größte Klimaschutzprojekt der Landkreisgeschichte“; Koordinierungstreffen von Arten- und Naturschützern sowie die effektive Wärmedämmung von Kreis-Gebäuden. Die Regionale Energieagentur Ulm soll künftig die Energie- und CO2-Bilanz fortschreiben. Für das nächste Jahr könnten entsprechend aussagekräftige Zahlen vorliegen, weil dann die ersten Daten aus dem Aufbau des Fernwärmenetzes miteinbezogen würden.

Während Konstanz als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat, dem sich andere Kommunen anschlossen, so will der Landkreis Neu-Ulm dies nicht tun. Der Klimaschutzmanager hält nicht viel davon. Konkrete nützliche Projekte seien mindestens ebenso wichtig wie eine öffentlichkeitswirksame Behandlung des Themas. Zu den angepeilten Maßnahmen gehört die Entsiegelung von landkreiseigenen Flächen, die Schaffung von noch mehr Blühstreifen oder die Umstellung des Fuhrparks der Behörde auf umweltfreundlichere Gefährte.

Im Laufe der Diskussion kamen verschiedene Forderungen auf den Tisch, so hielt es etwa der Schulamtsleiter Ansgar Batzner (FW) für notwendig, die Umweltbildung voranzutreiben. Franz Josef Niebling (CSU) machte sich für eine Wasserstofftankstelle für Brennstoffzellenfahrzeuge stark, die ihren Platz an der A7 bekommen solle. Das Gas könne wiederum mithilfe von Strom aus der Müllverbrennung erzeugt werden. Herbert Richter (SPD) sprach sich dafür aus, Energie verstärkt „vor Ort“ zu erzeugen. Nach Ansicht von Jürgen Bischof müsste unter anderem der öffentliche Personennahverkehr „drastisch“ ausgebaut werden. Landrat Freudenberger meinte, beim Klima-Workshop müsse auch über Umwelttechnologie geredet werden. „Da hat uns etwas der Mut verlassen“, bedauerte er.

