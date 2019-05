17:09 Uhr

Wir feiern die Maibaum-Wahl mit einem Freibier-Fest

Unsere Redaktion hat unverhofft 100 Liter Bier gespendet bekommen - und die wollen wir mit unseren Lesern teilen.

Von Ronald Hinzpeter

Das wichtigste Wort in einem Artikel sollte immer ganz weit vorne stehen, deshalb folgt es hier gleich nach dem Doppelpunkt: Es gibt Freibier! Unsere Redaktion zapft am Samstag, 18. Mai ein Fass an und verteilt den Inhalt, so lange der Vorrat reicht. Möglich macht das die unverhoffte Spende einer Brauerei.

Unter den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung hat es sich vermutlich schon rumgesprochen, dass wir den schönsten Maibaum der Region suchen. Die Bewerbungsfrist ist verstrichen, jetzt wird abgestimmt. Dem Sieger winken 30 Liter Bier, gestiftet von der Ulmer Brauerei Gold Ochsen. Doch kaum hatten wir den Start der Internet-Abstimmung verkündet, meldete sich bei uns ein Vertreter der Memminger Brauerei, denn die wollte für die Aktion spontan ebenfalls einen ausgeben. Sie stiftet ein 100-Liter-Fass. Somit standen wir vor der Entscheidung, wer die flüssige Spende bekommen sollte. Wir sind der Meinung: möglichst viele.

Freibier und Barbecue in der Bellenberger Traube

Deshalb haben wir ein kleines Freibierfest organisiert. Das steigt an besagtem Samstag, 18. Mai, im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe „Traube“. Dort wird gegen 18 Uhr angezapft und ausgeschenkt – und zwar nach dem Motto: Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. Wenn das Fass leer ist kann natürlich bei Wirtin Christina Riegel nachgeordert werden, allerdings dann zum ortsüblichen Tarif. Natürlich gibt es nicht nur Bier, sondern auch ein prima Barbecue, das die „Traube“ in gewohnter Qualität frisch vom Grill auftischt. Dazu spielt der Sänger und Gitarrist StarDog Champion.

Freibier, so lange der Vorrat reicht

Die vielleicht wichtigste Frage ist an dieser Stelle noch zu klären: Wer darf alles kommen? Jeder, wobei wir uns natürlich freuen würden, wenn Sie und ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörigen und wer sonst noch mit dem Computer oder dem Smartphone umgehen kann, vorher an unserem Maibaum-Wettbewerb teilgenommen und abgestimmt haben. Jeder Klick zählt.

Am 14. Mai endet allerdings die Voting-Frist, dann können wir beim Freibierabend verkünden, welcher Baum gewonnen hat – und darauf anstoßen. Das Sieger-Fässchen überreichen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns auf Sie und auf einen hoffentlich lauen Abend in Bellenberg. Und natürlich bedanken wir uns bei den Brauerein Gold Ochsen und Memminger für das gestiftete Bier.

Wenn Sie noch an unserer Abstimmung teilnehmen möchten, finden sie auf unserer Online-Seite eine Galerie mit allen vorgeschlagenen Bäumen eingerichtet.

