vor 18 Min.

„Wir haben den besten Arbeitsplatz der Welt“

Der Förderverein der Thalfinger Grundschule wird 20. Zwei Drittel der Kinder nehmen dessen Angebote wahr

Von Iris Goefsky

Vor mittlerweile 20 Jahren gründete sich der Förderverein der Grundschule Thalfingen – und er ist bis heute ein unverzichtbares Organ an der Grundschule. Der Verein, der derzeit aus rund 145 Mitgliedern besteht, ist der Träger der Mittagsbetreuung und der Hausaufgabenhilfe und das Team der Mittagsbetreuung ist sich einig: „Wir haben den besten Arbeitsplatz der Welt.“

Den Mitarbeitern ist die Freude an der Arbeit mit den Kindern ins Gesicht geschrieben und Sabine Dehner, Vorsitzende des Fördervereins, schwärmt: „Ich spüre jeden Tag, wenn ich die Schule betrete, die große Zuneigung zwischen dem Team und den Kindern.“ Dehner gründete vor 20 Jahren auf Initiative der Eltern den Verein mit, als sie noch im Elternbeirat der Schule war. Danach war sie als Kassenwartin und Mitarbeiterin in der Mittagsbetreuung tätig. Seit 2015 leitet sie den Verein und die Mittagsbetreuung.

Das Ziel des Vereins fasst sie mit ihrer Stellvertreterin Marion Halter so zusammen: „Wir sind eine verlässliche Kinderbetreuung im Anschluss an den planmäßigen Unterricht.“ Und in Thalfingen wird diese Einrichtung gerne von den Eltern in Anspruch genommen: Von 150 Schülern werden täglich zu unterschiedlichen Betreuungszeiten rund 100 Kinder betreut. Und das Angebot finden die Kinder klasse. Nach dem Mittagessen haben sie eine Stunde für ihre Hausaufgaben, danach stehen den Kleinen eine Kuschel-und Leseecke zur Verfügung, Mal- und Bastelmaterialen bereit oder die Kinder können sich zum Beispiel für eine Theater- oder Schachgruppe anmelden. Kinder, die spezielle Hilfe bei den Hausaufgaben benötigen, können an der Hausaufgabenhilfe teilnehmen, in der sie in kleinen Gruppen Hilfe und Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten.

Bei all den Angeboten wird jedoch eines ganz groß geschrieben: „Die Wertschätzung ist das Allerwichtigste und dass immer auf Augenhöhe gearbeitet wird.“ Marion Halter betont, wie wichtig es sei, dass die Kinder gerne kommen und sich wohlfühlen. Daher steht auch als Motto im Logo der Mittagsbetreuung: Schule macht Spaß. Und dass die Kinder Spaß haben, ist nicht zu übersehen. Sie wenden sich mit ihren Problemen gerne an das Team, werden dort liebevoll in den Arm genommen – aber es herrschen auch Regeln und diese müssen konsequent eingehalten werden.

Heute feiert der Förderverein mit geladenen Gästen sein 20-jähriges Bestehen – und ist stolz, dass in den vergangenen Jahren so vieles geleistet wurde.

Themen Folgen