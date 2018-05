vor 45 Min.

Wir suchen die tollsten Nachbarn!

Sind die Menschen auf der anderen Seite Ihres Gartenzauns besonders nett, hilfsbereit oder ungewöhnlich? Lassen Sie es uns wissen!

Wer nette Nachbarn hat, kann sich glücklich schätzen. Ein harmonisches Miteinander von Haustür zu Haustür, ein freundlicher Plausch zwischendurch, einer hilft dem anderen – so lebt es sich einfach besser! Deshalb ruft die Stiftung Nebenan am Freitag, 25. Mai, den „Tag der Nachbarn“ aus. In ganz Deutschland sollen sich an diesem Tag Menschen in der Nachbarschaft treffen und zusammen feiern. Und die Neu-Ulmer Zeitung ist mit dabei.

Wir berichten an diesem Tag über tolle, lustige und anrührende Geschichten aus der Nachbarschaft. Dabei sollen unsere Leserinnen und Leser zu Wort kommen. Haben Sie besonders nette, hilfsbereite oder ungewöhnliche Nachbarn, die Sie vorstellen möchten? Gab es ein schönes Erlebnis von Gartenzaun zu Gartenzaun, an das Sie sich gerne erinnern? Dann schreiben Sie uns! Schicken Sie uns einen kurzen Text und/oder ein Foto per E-Mail an: redaktion@nuz.de (Stichwort: Gute Nachbarschaft). Oder einen Brief an die Neu-Ulmer Zeitung, Ludwigstraße 10 in 89231 Neu-Ulm. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Die schönsten Geschichten und Fotos aus der Nachbarschaft wollen wir am Freitag, 25. Mai, in der Zeitung vorstellen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. Auf eine gute Nachbarschaft! (az)

