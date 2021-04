06:30 Uhr

Wird das Gasthaus Adler in Pfuhl abgerissen? Das plant der neue Besitzer

Plus Das frühere Gasthaus Adler hat einen neuen Besitzer. Alle müssen raus. Verliert Pfuhl jetzt das nächste Gebäude, das über Jahre hinweg das Ortsbild prägte?

Von Michael Kroha

Mit einem Zettel an der Eingangstür werden Kunden bereits seit Längerem darauf aufmerksam gemacht: Der Activ Kebap im früheren Hotel Adler in Pfuhl muss schließen. "Wir hätten sehr gerne weitergemacht", sagt Geschäftsführer Sinan Temel. Das Aus für seinen Döner-Laden kam für ihn überraschend, hatte er eigentlich noch einen gültigen Mietvertrag. Doch das Gebäude wurde verkauft. Was hat der neue Besitzer nun damit vor?

