Wird das Golden Tulip zum Stundenhotel? Aufregung auch in Bochum und auf Schalke

Plus Der Besitzer des Ex-Golden-Tulip-Hotels in Neu-Ulm übernahm zwei Hotels. Eins in Bochum, das andere auf Schalke. Die Vorwürfe aus Neu-Ulm wiederholen sich.

Von Oliver Helmstädter

Die Tage der Courtyard by Marriott Hotels an der Arena "auf Schalke" sind vorbei. Aus dem älteren Resort wird bald das "Stays Design Hotel“. Das bestätigte Elmar Appel, Referent der Anter-Group-Geschäftsleitung, der Zeitungsgruppe WAZ. Im nahen Bochum habe sich die Anter Group, der auch das Ex-Golden-Tulip in Neu-Ulm gehört, weitere renommierte Standorte gesichert. Das Unternehmen sei jetzt auch Gesellschafter des Renaissance Hotels neben dem Stadion des VfL Bochum sowie des Courtyard by Marriott-Hotels im nahen Stadtgarten. Wie in Neu-Ulm herrscht nun auch im Ruhrgebiet die Befürchtung vor, es geht um die Umwandlung zu Erotikhotels. Und es kursieren weitere Vorwürfe in Richtung der Anter Group.

Wie bereits nach dem Aus für das Golden Tulip in Neu-Ulm habe die Anter Group auch im Falle des Hotels an der Veltins-Arena keinerlei Interesse daran, das Personal zu übernehmen. Eine Kündigungswelle habe das Personal jetzt getroffen, berichtet die WAZ. Rund 180 Mitarbeiter seien betroffen.

Anter Group: Kahlschlag bei Mitarbeitern in Neu-Ulm, Bochum und Schalke

„Wer nicht mitzieht, bekommt die Kündigung“, habe eine Hotel-Mitarbeiterin, die aus Angst vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen anonym bleiben wolle, gesagt. Auch ihr sei es so ergangen. Sie berichtet, dass am vergangenen Wochenende „66 betriebsbedingte Kündigungen per Boten verteilt“ worden seien, infolgedessen nur noch etwa eine Handvoll Angestellter das Hotel auf Schalke führten, „die meisten davon ohne administrative Erfahrung“. In Bochum sähe es ähnlich aus. Damit seien rund 180 Hotelmitarbeiter in Gelsenkirchen und Bochum ohne Job.

Mitziehen bedeute den Schilderungen der WAZ nach, die angebotenen Knebelverträge widerspruchslos zu akzeptieren. Unter dem Strich hätte das fast ein Viertel weniger Geld für zehn Prozent mehr Arbeitszeit bedeutet. Im Falle des Aus für das Golden Tulip lief es etwas anders, aber den früheren Angestellten war klar, dass auf Kosten des Personals gespart werden sollte. Ein Betriebsübergang wurde durch das Aus verhindert, die Gruppe muss sich so bei einer Wiedereröffnung nicht an Arbeitsverträge und Tarifvereinbarungen halten.

Anter distanziert sich plötzlich von Erotik im Ex-Golden-Tulip

Was sich im Ruhrgebiet und Neu-Ulm gleicht, sind die Sorgen in der Kommunalpolitik. Ein Hotel, das offen mit einem Erotikimage wirbt, kommt weder in den Ratsstuben auf Schalke noch in Neu-Ulm an. Im einzigen bestehenden Hotel der Gruppe, dem Dortmunder "Stays", durfte im September vergangenen Jahres ein Grüppchen aus Neu-Ulm dieses Konzept besichtigen. Die erste Assoziation, die dem Insolvenzverwalter in den Kopf schoss: ein Puff. Die "Wellness de luxe Suite", die vor dem Lockdown auch stundenweise gemietet werden konnte, namens "Shades of Stay” nimmt nicht nur dem Namen nach Anleihen an den Sadomaso-Erotikfilm "Fifty Shades of Grey". Ketten am Bett lassen Raum für Fesselspiele.

Raum für Erotik ist in Neu-Ulm, trotz der Ideen der Anter Group, aber kaum. Nachdem das Gebäude zwar der Gruppe aus Düsseldorf gehört, aber auf einem nach dem Erbaurecht überlassenen Grundstück der Stadt Neu-Ulm steht, hat das Rathaus ein Wörtchen mitzureden. Zumal das Hotel auf Einrichtungen des Restaurants Edwin`s angewiesen ist, das der Stadt komplett gehört. Vor diesem Hintergrund scheint auch die Anter Group von ihrem Erotik-Konzept abzurücken. Elmar Appel, der Referent der Geschäftsleitung, teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sich "Stays" als Businesshotel verstehe. Poledance-Stangen, Ketten am Bett und die Möglichkeit der stundenweisen Anmietung bleiben unerwähnt.

