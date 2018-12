vor 37 Min.

Wird die Holderstraße jetzt doch nicht ausgebaut?

Anwohner möchten am liebsten eine Schranke, die Stadträte wollten die Strecke zwischen Aufheim und Wullenstetten stattdessen verbessern. Nun wird es wohl ein Mittelweg.

Von Carolin Lindner

Die Holderstraße in Aufheim wird doch nicht ausgebaut – zumindest nicht in dem angedachten Ausmaß. Wie berichtet, hat der Sendener Bauausschuss in seiner Sitzung im November überlegt, die Strecke zwischen Aufheim und dem Grundweg zu einer Gemeindestraße auszubauen.

Bislang ist diese eine Anliegerstraße, das heißt, nur Autofahrer auf dem Weg zum Waldfriedhof oder zum Recyclinghof dürfen sie nutzen. Um zwischen Aufheim und Wullenstetten oder Hittistetten abzukürzen, ist die Straße nicht gedacht. Doch die Räte im Bauausschuss fanden den Gedanken, die Bachstraße durch den Ausbau der Holderstraße zu entlasten, reizvoll. Die Verwaltung sollte prüfen, ob diese ausgebaut werden kann und wie viel das kosten würde.

Der Ausbau würde 275.000 Euro kosten - für 200 Meter

Das Ergebnis ist nun da – und hat bei den Räten für Erstaunen gesorgt. Um die Straße in dem Bereich am Waldfriedhof auf einer Länge von circa 200 Metern auszubauen, würde eine Summe in Höhe von 275000 Euro fällig, schätzt die Verwaltung in einer Sitzungsvorlage. Zudem sollten die Räte entscheiden, ob die verkehrlichen Auswirkungen untersucht werden sollen, die sich ergeben, wenn die Holderstraße keine Anliegerstraße mehr ist. Diese Verkehrszählung kostet 5000 bis 6000 Euro.

Walter Wörtz (CSU) bemängelte die „erstaunlich hohen Kosten“. Es gehe schließlich hauptsächlich darum, eine staubfreie Oberfläche vor dem Friedhof zu schaffen. Wörtz berichtete bereits in der vorigen Sitzung im November, dass Friedhofsbesucher durch die staubige Straße regelmäßig schmutzig werden. „Und sollen wir die Straße aufmachen, um zählen zu können? Offiziell darf da doch niemand fahren – das ist fast eine philosophische Frage“, sagte der CSU-Chef. Allgemein sei dies eine dürftige Vorlage, die zu wenig Informationen enthalte. Sein Fazit: „Ich stimme darüber nicht ab.“

Die Stadträte sind unzufrieden mit der Verwaltung

Auch Primus Schmid (CSU) sagte, dass ein Komplettausbau nie zur Debatte gestanden sei. „Schade, dass niemand von der Verwaltung da ist, um uns das näher zu erklären“, sagte er. Denn auch andere Fragen der Stadträte konnten nicht genauer beantwortet werden: Weder der Bürgermeister noch die Stadtbaumeisterin, die die Sitzungsvorlage bearbeitet hat, waren anwesend. Lediglich Zweiter Bürgermeister Josef Ölberger und Stadtplaner Cassian Behr saßen am Ende des Tischs. Laut Georg Schneider (SPD) gebe es Straßen, die „wesentlich wichtiger“ seien. „Das kann man niemandem vermitteln, dass wir so viel Geld für so einen kleinen Teil ausgeben“, sagte auch Claudia Schäfer-Rudolf (CSU). Die Räte zeigten sich mit Ölbergers Vorschlag einverstanden: Die bestehende, teilweise kaputte Asphalt-Spritzdecke könnte in dem Bereich erneuert werden. „Dann hat man seine Ruhe.“

Die Anlieger der südlichen Holderstraße dürften froh sein. Sie haben eine Interessengemeinschaft gegründet, um den Verkehr dort einzudämmen, am liebsten wollten sie eine Schranke (wie berichtet). Ihren Erzählungen nach, kürzen dort viele Autofahrer verbotenerweise ab – und dies mit hoher Geschwindigkeit. Erlaubt sind auf der Strecke 60 Kilometer pro Stunde. Ob die Straße nach der Asphaltierung im Waldfriedhof-Bereich für alle Autofahrer geöffnet werden soll, wurde im Bauausschuss nicht mehr diskutiert.

