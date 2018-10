vor 51 Min.

Wird dieser Mann zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt?

Der AfD-Landtagskandidat Gerhard Großkurth ärgert sich über den Umgang mit seiner Partei und spricht gar von Volksverhetzung. Er wünscht sich mehr Sachlichkeit.

Von Ronald Hinzpeter

Wer sind die Politiker, die in den bayerischen Landtag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir in den nächsten Wochen die Direktkandidaten der Parteien im Stimmkreis Neu-Ulm vor. Heute: Gerhard Großkurth, AfD.

Ein wenig überrascht war Gerhard Großkurth schon, als nach der jüngsten Podiumsdiskussion in Vöhringen einige der anderen Landtagskandidaten mit ihm neugierig geplaudert haben, wie er sagt. Er sei da eher als Kollege empfunden worden: „Es wäre schön, wenn das immer und überall so wäre. Denn natürlich mag man mich nicht und noch weniger meine Partei.“ Womit er schon bei einem Thema wäre, das im Interview für dieses Porträt breiten Raum einnahm: Das Verhältnis der breiten Öffentlichkeit und speziell der Medien zur AfD. Seiner Ansicht nach werde die Alternative für Deutschland stigmatisiert und als rechtsradikale Partei ausgegrenzt. Er spricht in diesem Zusammenhang von „gruppenspezifischer Hetze“ und gar von „Volksverhetzung“. Vor allem nach den Vorgängen in Chemnitz sei versucht worden, der AfD zu schaden. Es bestehe gar kein Interesse an einem realistischen Bild der Partei. Großkurth beteuert, die Rechten hätten sich bei den AfD-Veranstaltungen einfach eingereiht: „Die wurden nicht gewollt, wir versuchen, sie auch wieder loszuwerden. Wir werden mit denen in einen Topf geworfen, das ist eine üble Masche.“

Wegen Vorbehalten gegen die AfD verlor er schon Aufträge

Sein Engagement für die Partei, in die er 2013 eingetreten ist, hat ihm persönlich bereits geschadet, sagt Großkurth. Er ist freier Unternehmensberater im IT-Bereich. Wegen der Vorbehalte gegen die AfD habe er schon Aufträge verloren. Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, seien auf Distanz gegangen. Nicht nur ihm sei es so ergangen, wie er beteuert, um dann grundsätzlich festzustellen: „Leute, die sich demokratisch engagieren, werden mit Vorwürfen überzogen.“

Allerdings kennte er solche Auseinandersetzungen auch aus seiner eigenen Partei, denn als zum Beginn des Jahres der Vorstand des AfD-Kreisverbandes ausgetauscht wurde und er wieder den Vorsitz übernahm, sah er sich zu Unrecht von innerparteilichen Gegnern in die rechte Ecke gestellt. Großkurth versichert, er gehöre keiner innerparteilichen Gruppierung an, weder dem nationalistischen „Flügel“ um Björn Höcke noch der Gegenbewegung „Alternative Mitte“.

Er gehörte längere Zeit der CSU an

Gerhard Großkurth, der längere Zeit der CDU und eher nicht so lange den Grünen angehört hat, glaubt, dass der traditionelle Parteienstaat nicht mehr funktioniere, es komme viel zu viel von oben. Vor allem in Bayern habe sich unter der Führung der „CSU-Einparteienregierung“ eine Filzokratie aus Partei, Staat und Behörden gebildet. „Da braucht es eine echte Opposition“, meint er.

Natürlich hat Großkurth auch zum Kernthema seiner Partei, dem Asylkomplex, etwas zu sagen. Die fehlgeleitete Flüchtlingspolitik sei an vielen Problemen schuld. Im Rahmen der Möglichkeiten müsse Flüchtlingen geholfen werden, „aber nicht jeder, der hierher kommt, ist ein echter Flüchtling“. In seinem Wahl-Flyer ist die Rede von einem „Millionenheer niemals erfolgreich zu integrierenden Migranten, von denen sich ein Großteil zu Unrecht in unserem Land aufhält und Tag für Tag Kosten in unvorstellbarer Höhe verursacht“.

Großkurth ist promovierter Geologe

Der Naturwissenschaftler Großkurth – ein studierter Geologe mit Doktor-Titel – wünscht sich, in Zukunft solle sachbezogener argumentiert und nicht derjenige mit abweichender Meinung ausgegrenzt werden: „Der Umgang muss ein anderer werden.“

Geboren wurde Gerhard Großkurth am 3. Juni 1961 in Rotenburg an der Fulda. Er hat Geologie in Göttingen studiert und 1999 dort promoviert. Seit 2000 arbeitet er als IT-Berater. Er wohnt in Neu-Ulm, lebt seit 20 Jahren in einer Beziehung und ist kinderlos. Seit Mai ist er wieder Vorsitzender des AfD-Kreisverbands. Er hatte den Posten abgegeben, um sich auf die Landtagswahl zu konzentrieren, doch nach internen Querelen wurde der Vorstand wieder abgelöst. Als Hobby pflegt er eine Leidenschaft für alte Bücher.

