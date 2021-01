vor 49 Min.

Wird im Kreis Neu-Ulm nicht geimpft? Das sagt das Landratsamt zu Gerüchten

Wird nun geimpft oder nicht? Am Wochenende kursierte das Gerücht im Landkreis Neu-Ulm. Jetzt bezieht das Landratsamt Stellung.

Von Ronald Hinzpeter

Wird nun geimpft oder nicht? Am Wochenende kursierte das Gerücht, diese Woche gebe es kein Vakzin. Das stimmt nicht, wie Kreissprecher Jürgen Bigelmayr auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte. Vielmehr werde die gesamte Woche über geimpft. Allerdings würden nicht unbedingt massenweise Bürgerinnen und Bürger des Landkreises immunisiert, sondern eher vergleichsweise wenige.

Nach wie vor besteht das Hauptproblem darin, dass der Stoff von Biontech und Pfizer nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Deshalb hatte das Landratsamt am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, die Erstimpfungen in Weißenhorn müssten vom vergangenen Freitag bis einschließlich Dienstag, 26. Januar, storniert werden. Jetzt sagte Bigelmayr, ab Mittwoch sei Weißenhorn wieder geöffnet, dafür würden am heutigen Dienstag in Neu-Ulm im Nuvisan-Zentrum Spritzen gesetzt.

Er versicherte, jede Woche werde im Landkreis geimpft, allerdings nicht immer in allen Zentren. Zudem sei das mobile Immunisierungsteam in den Senioreneinrichtungen unterwegs. Der Schwerpunkt liege in diesen Tagen auf der Zweitimpfung, allerdings gebe es eben auch Erstimpfungen. Termine gibt es bekanntlich über das zentrale Registrierungsportal.

Der Kreissprecher bittet jedoch, nicht enttäuscht zu sein, wenn es im Januar nicht mehr mit Terminen klappt, sondern erst im März oder April. Für Montag wurde nur ein leichter Anstieg bei den Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist etwas gesunken: Der Wert liegt bei 91,3, am Freitag gab ihn das RKI mit 95,3 an.

