Wirt missachtet Betriebsverbot: Polizei schließt Bar in Neu-Ulm

Die Polizei hat in Neu-Ulm eine Bar geschlossen, die verbotenerweise geöffnet hatte.

Wegen der Corona-Krise gelten in ganz Bayern Einschränkungen. Ein Wirt in Neu-Ulm hat sich nicht daran gehalten und bekam Ärger mit der Polizei.

Am Mittwoch wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm von Kräften der Bereitschaftspolizei bei den Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung unterstützt. Gegen 19.15 Uhr überprüften die Beamten eine Bar in der Augsburger Straße. Sie trafen dort den Wirt und zwei Gäste an.

Gaststätten müssen in Bayern derzeit um 15 Uhr schließen

Derzeit müssen Gaststätten aber um 15 Uhr schließen. Der Betrieb wurde deshalb sofort eingestellt, die beiden Gästen verließen die Bar und der 58-jährige Betreiber wurde nochmals eindringlich über das bestehende Betriebsverbot belehrt. Wegen der Nichteinhaltung des Verbots bekommt er nun eine Strafanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (az)

