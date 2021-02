vor 28 Min.

„Wirtschaftliches Potenzgehabe“: Geplantes Wohnhaus sorgt für Grundsatzdebatte

Auf diesem Grundstück zwischen der Neystraße und Friedenstraße in Oberelchingen soll ein Wohnhaus gebaut werden.

Plus Ein geplantes Wohnhaus in Oberelchingen sorgt für eine Grundsatzdiskussion im Bauausschuss. Der Bebauungsplan kommt auf den Prüfstand.

Von Andreas Brücken

Mit dem Bebauungsplan regelt die Kommune das Erscheinungsbild ihrer Orts- oder Stadtteile. Im Rahmen zahlreicher Vorschriften und städtebaulicher Richtlinien müssen sich die Bauherren in ihrer Planung an diese Maßgaben halten, die vom Gemeinderat verabschiedet wurden. Kommt es zu Abweichungen, muss unter Umständen das Gemeindegremium darüber entscheiden. Ein solcher Fall lag jüngst auf dem Ratstisch des Elchinger Bauausschusses.

An den bisherigen Gartenflächen zwischen der Friedenstraße und Neystraße soll ein Wohnhaus errichtet werden. Mit zwei Vollgeschossen und einer Dachneigung von 15 Grad entsprechen die Pläne nicht dem dort gültigen Bebauungsplan. Im Antrag führten die Bauherren aus, dass das geplante Haus mit zwei Vollgeschossen in der Firsthöhe nicht höher sei als ein nach dem Bebauungsplan zulässiges Gebäude. Dies gilt für die Ansicht der Friedenstraße, welche am Hang ein gutes Stück oberhalb der parallel laufenden Neystraße liegt.

So denken die Ratsmitglieder in Elchingen über das Bauvorhaben

Richard Rösch von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO) erklärte dazu, dass die Bauvoranfrage zu 100 Prozent über das gewollte Maß des Bebauungsplans hinweg geht, weshalb er die Angelegenheit an den Bauausschuss verweisen wollte. Dieser Antrag zur Geschäftsordnung wurde jedoch von den weiteren Ratsmitgliedern mit großer Mehrheit abgelehnt.

Armin Willbold (DGO) nahm die Anwohner in Schutz. Die hätten sich gegen diese Bebauung ausgesprochen: „Wenn wir der Bauvoranfrage zustimmen, stimmen wir gegen den Willen der Nachbarn“, stellte Willbold fest.

Wenig begeistert zeigte sich auch Manfred Bittner von den Grünen über die Pläne. Wer von der Neystraße auf den geplanten Bau blicken würde, habe den Eindruck einer „Straßenschlucht“. Das Bauvorhaben sei ein „wirtschaftliches Potenzgehabe“. Dennoch würde er und seine Parteikollegen dem Antrag zustimmen, weil die vorliegenden Pläne juristisch zulässig seien, erklärte Bittner weiter.

Zustimmung: Bebauungsplan dort sei etwa 40 Jahre alt

Florian Schirmer (CSU) stimmte Bittner zu, wenn er auch dessen Ansicht nicht uneingeschränkt teilen wollte: Schließlich sei der dortige Bebauungsplan etwa 40 Jahre alt und deshalb eines kritischen Blickes würdig.

Auch Karin Batke von der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft Elchingen sah den Bebauungsplan als überaltert an und erklärte, dass das Grundstück in seiner Größe eine solche Bebauung durchaus zulasse. Letztlich stimmten die Räte der Bauvoranfrage, mit Ausnahme von Armin Willbold und Richard Rösch (DGO), zu.

