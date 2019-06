vor 17 Min.

Wissenschaft zum Mitmachen: Einstein zieht an den Münsterplatz

In den früheren Räumen eines Skateboard-Ladens in Ulm ist bis August eine Ausstellung zum 100-Jährigen der Allgemeinen Relativitätstheorie zu sehen. Ein Vorgeschmack auf mehr?

Von Marcus Golling

So eine Supernova fühlt sich gar nicht so super an. Nur ein kurzes Rütteln, begleitet von einem Geräusch, das an ein Kopiergerät erinnert. Ein „stark elliptisches Binärsystem“ hat da schon mehr zu bieten. Das Vibrieren und Schütteln hört gar nicht mehr auf, wird immer wilder, am Ende der rund 30 Sekunden ist man froh, nicht durch die Decke geschossen zu werden. Die Ausstellung „Einstein inside – 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie“, die am kommenden Donnerstag, dem Fronleichnamstag, eröffnet wird, bietet dem Besucher viele Möglichkeiten, die Wunderwelt der Astrophysik zu erfahren, unter anderem in jenem Rüttelsitz, der verschiedene Formen von Gravitationswellen körperlich spürbar macht. Mit der von der Uni Tübingen konzipierten Mitmachausstellung werden die inzwischen von der Stadtverwaltung angemieteten Räume des früheren Skateboard-Ladens „58“ am nördlichen Münsterplatz eingeweiht.

Dort, so Ingo Bergmann, Pressesprecher der Stadt Ulm, soll ein „Erlebnisraum“ mit wechselnden Angeboten entstehen; dafür arbeitet die Kommune künftig mit der Münstergemeinde und der Münsterbauhütte zusammen. Doch die Idee, dort die bereits an rund einem Dutzend anderen Orten erprobte Mitmach-Schau zu zeigen, stammt von dem Verein, der in Ulm ein „Albert Einstein Discovery Center“ einrichten will (wir berichteten). Das passt: Denn „Einstein inside“ ist ein Vorgeschmack auf das, was dieses Wissenschafts-Erlebniszentrum bieten könnte. Wenn die dafür nötige Spendensammlung denn erfolgreich ist: Rund 50 Millionen Euro könnte das Projekt kosten. Die Schau auf rund 400 Quadratmetern im Skateshop ist natürlich sehr viel kleiner. Aber auch dort fungiert der große Ulmer gewissermaßen als Türöffner zur Wissenschaft. Auch im Wortsinne, denn die Besucher werden von Einstein begrüßt: Der Physiker, der 1921 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, steht als Aufsteller am Eingang, ein älterer Herr mit Mütze und Mantel, unter dem Arm ein paar (sicherlich wissenschaftlich wegweisende) Akten. In der Ausstellung geht es aber nicht um die Person, sondern um seine Leistungen – und noch mehr um die wunderbare Welt der Wissenschaft.

"Einstein inside" soll die Faszination der Astrophysik vermitteln

Der Tübinger Astrophysiker Hans-Peter Nollert, der „Einstein inside“ mit konzipiert hat, will mit der Ausstellung etwas von der Faszination seines Fachgebiets vermitteln: „Die Welt ist viel fantastischer und komplexer, als wir es im Alltag wahrnehmen“, sagt der Experte. Eine wichtige Rolle in der Ausstellung spielen die Gravitationswellen, deren Existenz Einstein selbst 1916 aus seiner Relativitätstheorie folgerte. Experimentell nachgewiesen wurden diese aber erst 2015. Zur Zeit Einsteins, so Nollert, wäre dieser Nachweis technisch gar nicht möglich gewesen. Ein weiterer wichtiger Erzählstrang handelt von der Herausforderung, Relativitätstheorie und die (von Einstein kritisch betrachtete) Quantenphysik zusammenzubringen. „Das ist in der Physik der heilige Gral“, so Nollert.

Das ist keine leichte Materie. Trotzdem ist die Ausstellung auch für Laien, ein gewisses Grundverständnis und -interesse vorausgesetzt, leicht zu genießen. Das liegt vor allem an den Mitmach-Stationen. An diesen können die Besucher sich nicht nur von Gravitationswellen durchmassieren lassen und so den „Todesschrei“ eines Sterns spüren, sondern beispielsweise auch mit einem Laserpointer auf einen Fotosensor zielen, in Lichtgeschwindigkeit durch die Tübinger Altstadt radeln oder in einem Fallturm ein Playmobilmännchen in die Schwerelosigkeit schießen. Dazu gibt es Wissenswertes auf Infotafeln und Computerstationen für die weitere Recherche.

Der Flugsimulator "Birdly" startet bald wieder in Ulm

Bis 25. August gastiert „Einstein inside“ am Münsterplatz 25, der Eintritt ist kostenlos. Begleitet wird die Ausstellung von Vorträgen. So spricht zur Eröffnung am Mittwoch, 19. Juni, um 20 Uhr der Bonner Philosophieprofessor Markus Gabriel in der Kundenhalle der Sparkasse Ulm über „Ontologische Relativität und die Wirklichkeit des Universums“. Wer bei diesem Thema aussteigt, kann dafür bald wieder in „Birdly“ einsteigen: Spätestens zu den Sommerferien, so Ulm-Sprecher Bergmann, soll der beliebte Ganzkörper-Flugsimulator, der einen die Ulmer Altstadt des Jahres 1890 im Flug erkunden lässt, dort im „58“-Gebäude wieder startklar sein.

