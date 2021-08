Witzighausen

vor 2 Min.

Lisa und Reiner Heidrich aus Witzighausen feiern Eiserne Hochzeit

Plus In 65 Ehejahren haben die Heidrichs zwar auch schwierige Zeiten erlebt. Sie sind dennoch zufrieden und erklären, worauf es in einer langen Beziehung ankommt.

Von Quirin Hönig

In der Ehe binden sich Paare für gute wie für schlechte Zeiten. Lisa und Reiner Heidrich aus Witzighausen haben die Vertreibung aus der Heimat, die Nachkriegszeit und die deutsche Teilung erlebt. "Wenn man ganz schlechte Zeiten hinter sich hat, dann nimmt man auch schlechtere Zeiten leichter", sagt Reiner Heidrich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen