Schützenverein Hittistetten-Witzighausen hat eine neue Schießanlage

Plus Während des Corona-Lockdowns hat der Schützenverein "Adler" Hittistetten-Witzighausen seine Schießanlage umgebaut. Das erwartet die Schützinnen und Schützen.

Die Pandemie hat das Vereinsleben zeitweise in weiten Teilen lahmgelegt. Beim Schützenverein "Adler" Hittistetten-Witzighausen gibt es trotz Corona nun Neuerungen. Dort heißt es jetzt: digitale Zielscheiben statt Seilzuganlagen, Bildschirme statt Zettelwirtschaft. Die Gruppe hat die Zeit der Corona-Beschränkungen genutzt, um seine Schießanlage auf den neusten technischen Stand zu bringen.