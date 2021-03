vor 37 Min.

Wo es bald Royal Donuts in Neu-Ulm gibt

Plus Das Geheimnis ist gelüftet: Wo Jahrzehnte in Neu-Ulm Damenmoden verkauft wurden, gibt es bald das angeblich so königliche Gebäck von Royal Donuts.

Von Oliver Helmstädter

Ein wenig Farbe kann das Donaucenter in Neu-Ulm vertragen: In "Kürze" eröffnet hier "Royal Donuts", eine Kette, die Teigkringel verkauft. Wochenlang hatte das erst 2019 gegründete Start-up mit kryptischen Hinweisen das Rätselraten um den neuen Standort angefacht.

Jetzt ist die Adresse der neuen Filiale sogar auf dem Facebook-Account des Herstellers von Süßwaren zu lesen: Marienstraße 1 in Neu-Ulm. Auch vor Ort ist der Namen schon zu lesen: Die Schaufensterscheiben dort sind mit Papier abgeklebt, auf dem das Logo von Royal Donuts prangt. Auf Instagram gibt es zudem einen weiteren regionalen Account von Royal Donuts. "Bald auch im Herzen Ulms" ist dort zu lesen. Mehr Hinweise gibt es nicht.





Es wird bunter im Donau-Center in Neu-Ulm: Die Kette Royal Donuts zieht in das Donaucenter in Neu-Ulm. Bild: Oliver Helmstädter

Die Neu-Ulmer Filiale hat schon mal ein Gewinnspiel gestartet, was vermuten lässt, dass die Eröffnung in Reichweite ist. Allerdings gibt es im ehemaligen Modegeschäft "Flair" bis dahin noch allerhand zu tun, wie ein Blick auf das Ladengeschäft vermuten lässt.

Royal Donuts gilt als Phänomen und ist aus anderen deutschen Städten bekannt. Das Start-up, das 2019 in Köln gegründet wurde, erlebte etwa in München einen Boom. Bis zu zwei Stunden sollen die Menschen dort für einen reichlich nach Wahl belegten Donut angestanden haben.

Royal Donuts zum mitnehmen in Neu-Ulm

Farbig wird es bei der Neueröffnung sicher: Denn die Donuts sind bunt und mit verschiedenen Süßigkeiten und Früchten belegt. Doch ob es bei der Eröffnung in Neu-Ulm auch Gedränge gibt bleibt abzuwarten. Wie die gesamte Gastronomie wird auch Royal Donuts gezwungen sein, seine Kringel zunächst "to go" und per Lieferdienst anzubieten. Seinen Erfolg verdankt das Franchiseunternehmen neben gekonnten Marketing besonderen Donau-Varianten: in Schokolade getaucht, oder mit Schokoriegelstücken beladen und mit allerlei Cremes gefüllt. Hundert verschiedene Donutsorten führt die Website auf, von 2,10 Euro bis 5,50 Euro.

Wer steckt hinter Royal Donuts?

Mit diesen Kalorienbomben legt Royal Donuts wird kräftig expandiert: Nach Unternehmensangaben gibt es bereits mehr als 130 Filialen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden. Bald soll ein Shop in Dubai eröffnen. Hinter Royal Donuts steckt der Studienabbrecher und Ex-Vodafone-Mitarbeiter Enes Şeker. Als Unternehmer verdient er 2,5 Millionen Euro im Jahr. Der Gründer von „Royal Donuts“ eröffnete ohne Marketingkenntnisse und Werbung mit nur mit 8000 Euro Startkapital seinen ersten Laden in Köln. 23 Monate später hatte Şeker 35.000 Follower auf Instagram und 2,5 Millionen Euro auf dem Konto, berichtet die Rheinische Post.

