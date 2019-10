10:00 Uhr

Wo genau liegt eigentlich der tote Winkel?

Polizistin Simone Heger erklärt Sendener Schülern am praktischen Beispiel, wie gefährlich der Verkehr sein kann.

Von Angela Häusler

Wie gefährlich der „tote Winkel“ im Straßenverkehr werden kann, erfuhren am Donnerstag die jüngsten Schüler der Sendener Mittelschule ganz anschaulich: Ein Lastwagen und ein Fahrrad halfen, die Konsequenzen einzuschätzen.

Langsam fuhr der Wechsellader der Freiwilligen Feuerwehr Senden im Pausenhof los und um eine schmale Kurve. Das recht nahe an der Lkw-Mittelachse abgestellte Fahrrad aber sah der Fahrer nicht – und überfuhr den Drahtesel. Dass man als Radler oder Fußgänger im Zweifel lieber warten und zur Not ausweichen sollte, machte diese Demonstration den Schülern klar. Und auch, wie leicht ein Mensch, ja sogar mehrere, im toten Winkel übersehen werden. „Im toten Winkel zu sein, kann lebensgefährlich werden“, erklärte Polizeihauptmeisterin Simone Heger von der Sendener Polizeidienststelle den Jugendlichen.

Nur fünf Schüler von 30 sind zu sehen

Die probierten bei dieser Lektion in Verkehrssicherheit praktisch aus, welche Stellen aus der Fahrerkabine des Lasters trotz Fenster und Spiegel nicht einsehbar waren: Von gut 30 Schülern habe er auf dem Fahrersitz nur fünf gesehen, berichtete Teilnehmer André. „Der Rest war verschwunden, das hätte ich nicht gedacht“, sagte Mitschüler Jörg nach dem Ausflug in die Fahrerkabine. Wegen des toten Winkels, berichtete die Polizistin, passieren Jahr für Jahr viele Unfälle, „und oft sind sie tödlich“.

Zum Beginn des Schuljahres wollte sie die Schüler mit dieser Unterrichtsstunde für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Denn viele der Mittelschüler kommen zu Fuß oder per Rad zum Unterricht – und auch auf dem Schulweg gebe es Gefahrenstellen. Etwa an der Kreuzung Lange Straße/Holsteinerstraße, wo die Kinder vom Radweg aus die Straße überqueren müssen. Biegen dort Autos ein, heißt es für die Radler: vorsichtig sein. Auch, wenn man eigentlich Vorfahrt hätte, bei Unsicherheit lieber darauf verzichten, und warten, bis das Fahrzeug vorbeigefahren ist, erklärte Heger. Das gelte auch fürs Überqueren der Straße vor oder hinter dem Schulbus.

Der Lastwagen bleibt den Schülern im Kopf

Die Lektion zum „toten Winkel“ möchte Heger, die auch die Sendener Grundschüler in der Jugendverkehrsschule unterrichtet, nun jedes Jahr anbieten. Der tote Winkel werde zwar in der Verkehrsschule auch angesprochen, aber nicht so ausführlich. Die anschauliche Lektion mit dem Lastwagen beeindrucke die Schüler sehr und bleibe damit auch besser im Gedächtnis, sagte Lehrerin Anja Maurer: „Das ist schon eindrucksvoll, das können sich die Schüler sonst nicht vorstellen.“

