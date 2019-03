14.03.2019

Wo hat Neu-Ulm noch Platz für Bäume?

Mehr Grün soll das Stadtklima verbessern

Wo kann die Stadtplanung das Klima in Neu-Ulm günstig beeinflussen – etwa durch Grünflächen oder neue Bäume? Wo sollen Flächen als „Frischluftschneisen“ freigehalten werden? Wo bringt die Bepflanzung von Dächern und Fassaden etwas? Antworten auf solche Fragen kann eine Stadtklimaanalyse bieten. Für Neu-Ulm gibt es eine solche Untersuchung – die ist allerdings bereits 25 Jahre alt. „Wir sind seither extrem gewachsen und spüren die Klimaveränderung direkt in Neu-Ulm“, sagte Christa Wanke (FDP) im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Die Fraktion der Liberalen beantragte deshalb, die Stadtklimaanalyse fortschreiben oder neu erstellen zu lassen, um auf dieser Basis Schlussfolgerungen und Planungsempfehlungen zu erhalten.

Die Verwaltung verwies darauf, dass die in den 90er-Jahren entwickelten Leitlinien nach wie vor gültig seien. Außerdem habe es für die neu ausgewiesenen Gewerbegebiete im Jahr 2005 weitere Detailuntersuchungen gegeben, dazu eine klimatologische Untersuchung für Wohngebiete drei Jahre später. Kurzum: „Wir sehen keinen Erkenntnisgewinn“, so Stadtbaudirektor Markus Krämer über den Vorstoß der FDP. Stattdessen solle die Klimaanalyse erst mit der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans ab 2025 erfolgen. So lange wollte die FDP nicht warten. Der Vorschlag der Verwaltung sei eine „Vogel-Strauß-Politik“ nach dem Motto: „Wir machen erst mal gar nichts.“

Das wollten weder die Verwaltung noch eine Mehrheit der Stadträte so stehen lassen. „Es ist ja nicht so, dass in der Vergangenheit nichts getan wurde“, sagte Hermann Hillmann (CSU). Die Stadt Neu-Ulm sei in der Sache gut unterwegs, der Antrag der FDP sei überflüssig. „Eine Klimaanalyse trägt nicht das Geringste dazu bei, dass die Klimaerwärmung in irgendeiner Weise beeinflusst wird“, so Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU). Der Antrag der FDP wurde abgeschmettert. Eine Mehrheit fand sich dagegen für den Kompromissvorschlag von Andreas Schuler (FWG). Er schlug vor, zu untersuchen, wo in Neu-Ulm zusätzliche Bäume gepflanzt werden können, um das Klima mit Grünflächen im öffentlichen Raum günstig zu beeinflussen. Denn das Leben in der Innenstadt werde in der Zukunft durch die dichte Bebauung beschwerlicher. „Da muss man schon jetzt reagieren.“ (mru)

