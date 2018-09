vor 33 Min.

Wo sollen in Ulm die Hunde toben?

Konkrete Orte für einen Platz ohne Leinenpflicht bringen die Grünen ins Spiel.

Viele Städte haben einen. Nur Ulm nicht. Die Rede ist von einem Hundeplatz. Die Ulmer Stadträtin Annette Weinreich hatte, wie berichtet, zusammen mit ihren Mitstreitern um die 400 Unterschriften zu einer Petition für einen Hundespielplatz beziehungsweise Hundepark gesammelt. Das Problem der Hundehalter: Im gesamten Stadtgebiet herrscht Leinenpflicht für alle Hunde. Hundehalter, die in der Innenstadt wohnen, hätten keine Chance, dem Tier artgerechtes Herumrennen zu ermöglichen. Nachdem nicht jeder Bewohner die Möglichkeit habe, mit seinem Haustier mit dem Auto aufs Land zu fahren, sei ein umzäuntes Hundegelände nötig.

Die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat beantragte nun, dass über die Einrichtung eines solchen Platzes im zuständigen Ausschuss beraten und abgestimmt wird. Mögliche Plätze wären aus Sicht der Grünen der kleine Park Ecke Böfinger Steige/Nagelstraße, der ungenutzte Platz am Valckenburgufer zwischen Valckenburgschule und Maritim-Hotel, ein Bereich in den Ehinger Anlagen und die Wiese am Ostplatz zwischen König-Wilhelm-Straße und Böfinger Straße. Hier würden die Hundehalter allerdings in Konkurrenz zu Kindern der Wohngegend treten, die insbesondere im Winter hier gerne Schneemänner bauen und am nahen Hügel rodeln. Die bisherigen Vorschläge der Verwaltung, solch einen Platz im Außenbereich der Stadt anzubieten, tragen aus Sicht der Grünen nicht zur Problemlösung der Hundehalter in der Innenstadt bei. In der gesamten Stadt herrsche Leinenpflicht, wer also dem eigenen Hund einen artgerechten Auslauf gönnen möchte, muss aus der Stadt fahren. Schnell mal ein Gassigehen in der Mittagspause oder auch morgens und abends ist für die Städter daher nur mit angeleintem Hund möglich. (heo)

