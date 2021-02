vor 16 Min.

Wodka auf dem Beifahrersitz: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Bei der Kontrolle der Polizei stieg der Fahrer aus dem Auto aus und schwankte auf die Polizisten zu. Er roch nach Alkohol. Auf dem Beifahrersitz lag eine Wodkaflasche.

Die Polizei hat in Heidenheim einen sehr betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin habe am Dienstag beobachtet, wie der 38-Jährige auf einem Parkplatz in seinen Wagen stieg, teilte die Ulmer Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau habe vermutet, dass er betrunken ist und die Beamten alarmiert. Die entdeckten das Fahrzeug wenige Kilometer weiter. Der Fahrer stieg bei der Kontrolle aus dem Wagen aus und schwankte auf die Polizisten zu. Er roch nach Alkohol. Auf dem Beifahrersitz lag eine angebrochene Wodkaflasche, in einer Einkaufstüte steckten weitere Flaschen.

Alkohol im Straßenverkehr: Die Promillegrenzen 1 / 5 Zurück Vorwärts 0,0 Promille /Absolutes Alkoholverbot am Steuer für Fahranfänger und junge Fahrer, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Ab 0,3 Promill e kann sich strafbar machen, wer einen Unfall verursacht oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen (zum Beispiel Schlangenlinien fährt) zeigt.

Ab 0,5 Promille und mehr muss ein Kraftfahrzeugfahrer mit einer Geldbuße, Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Bei einem Unfall können weitere Sanktionen hinzukommen.

Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig. Ihnen drohen Punkte in Flensburg, der Führerscheinentzug und eine Geld- oder Freiheitsstrafe.

Wer mit 1,6 Promille oder mehr Alkohol im Blut auf dem Fahrrad oder Pedelec erwischt wird, begeht ebenfalls eine Straftat und kann seine Fahrerlaubnis verlieren.

Ein Alkoholtest habe einen Wert deutlich über dem Erlaubten ergeben, teilte die Polizei mit. Einen genauen Promillewert wollte die Polizei nicht nennen. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er los. (dpa/lsw)

