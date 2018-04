vor 22 Min.

Wofür Pfaffenhofen 2018 Geld ausgibt

Bürgermeister Josef Walz stellt den Haushaltsentwurf der Marktgemeinde vor. Dabei spricht wer über erfreuliche Entwicklungen.

Von Angela Häusler

Keine Überraschungen, aber dafür ein Riesenvolumen: So hat Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz am Montagabend seine Sicht auf den Finanzplan der Marktgemeinde für das Jahr 2018 zusammengefasst. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses äußerten in ihrer Sitzung keine Einwände gegen die Kalkulation der Kämmerei.

12,9 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt der Marktgemeinde, aus dem laufende Ausgaben wie zum Beispiel Gehälter gezahlt werden. Dazu kommen 7,5 Millionen im Vermögenshaushalt, der die kommunalen Investitionen abdeckt. Der kommunale Schuldenstand liegt aktuell bei rund 3,4 Millionen Euro, von denen bis zum Jahresende rund 340000 Euro getilgt werden sollen. Neue Schulden plant die Verwaltung nicht ein – erst für das Jahr 2020 sieht der Haushalt ein neues Darlehen vor, wenn der Bau eines Feuerwehrhauses ansteht.

„Die Rücklagen haben sich sehr erfreulich entwickelt“, sagte Walz, „wir haben einiges auf der hohen Kante.“ Immerhin sind das derzeit sieben Millionen Euro, dazu kommt noch eine Million an Überschuss aus dem Jahr 2017. Werden alle heuer geplanten Investitionen umgesetzt, fließen aus der Rücklage insgesamt 4,9 Millionen Euro wieder ab. Positiv habe sich auch die Einnahmesituation entwickelt, sagte der Rathauschef. Denn das Plus aus der Einkommensteuer nehme seit Jahren stetig zu, 2018 werden es insgesamt 4,5 Millionen Euro und damit 200000 Euro mehr sein als im Vorjahr. Zudem bekommt Pfaffenhofen dieses Jahr eine halbe Million Euro mehr an Schlüsselzuweisungen im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs. Eine offene Frage sei, wie sich die Änderung der Grundsteuerberechnung gestaltet, sagte Walz. Denn die muss der Gesetzgeber nach einem Urteil des Verfassungsgerichts neu regeln.

Zu den größten Investitionen Pfaffenhofens zählen heuer der Aus- und Umbau der Hauptstraße, für den 930000 Euro bereitstehen. Hoch sind auch die Ausgaben für die Arbeiten an der Wasserversorgung: Für die Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Pfaffenhofen sind 1,3 Millionen Euro eingeplant. 580000 Euro sind fürs Spazierwegekonzept Rothaue vorgesehen, 450000 Euro für die Umgehungsstraße Nord-Ost und 250000 fürs Neubaugebiet Hasenäcker. Neue Lampen mit LED-Technik für die Hermann-Köhl-Schule sind mit 120000 Euro einkalkuliert, hinzu kommen 50000 Euro Planungskosten für den Kindergarten St. Monika, der ab 2019 um- und ausgebaut werden soll.

Ungefähr 180000 Euro sind für Baumaßnahmen an den Friedhöfen vorgesehen. Diesbezüglich hatte Maximilian Spleiß (FWG) eine Anregung: Es gebe im Ort Bürger, die sich einen Friedwald wünschen. Dominik Wansing (Grüne) ergänzte, dass es auch die günstigere Möglichkeit von Baumbestattungen gebe. Kämmerin Katrin Müller-Gau wandte jedoch ein, solche zusätzlichen Angebote würden die Friedhofsgebühren für die Bürger erhöhen, zudem seien entsprechende Flächen nötig. Sie will die Möglichkeit aber durchrechnen.

Bezüglich der Personalsituation in der Kommune sagte Müller-Gau, dass die im Bereich Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter im Zuge der Stilllegung der Kläranlage im Jahr 2019 einen neuen Arbeitgeber bekommen: Sie werden dann vom Abwasserzweckverband angestellt. Dadurch würden sich für die Mitarbeiter keine Nachteile ergeben.

