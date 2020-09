27.09.2020

Woher kommt das Trinkwasser? Besuch beim Wassermeister der SWU

Gerold Vogt, der Wassermeister der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, im Pumpwerk am Wasserhochbehälter am Ulmer Kuhberg.

Plus Neun Millionen Euro kostet die neue Drehscheibe der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm für das lebenswichtige Gut, für das ein „magisches Eck“ verantwortlich ist.

Von Oliver Helmstädter

Wie einen unterirdischen See müsse man sich den größten Schatz der Region vorstellen. Ein See, der sechs Meter tief ist, bis zu 18 Meter unter unseren Füßen liegt und von der Illerspitze bis nach Kempten reicht. So erklärt Gerold Vogt, der Wassermeister bei den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU), wo das meiste Trinkwasser der Region herkommt. Durch verschiedene Kiesschichten natürlich gefiltert, habe das Rohwasser bereits von Beginn an beste Trinkwasserqualität.

Und das zu einem Preis, bei dem kein Getränkemarkt mithalten kann: 1000 Liter kosten nur 1,80 Euro, wie Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch jüngst bei dem Spatenstich für ein Millionenprojekt im Dienste des kostbaren Nasses sagte. Knapp neun Millionen Euro investieren die SWU in die Erneuerung eines neuen „Wasserdrehkreuzes“. So nennen die SWU einen neuen Wasserhochbehälter, der auf dem Ulmer Kuhberg entsteht. Zwölf Millionen Liter fassen die unterirdischen Edelstahl-Tanks: Das ist ein gewaltiger Speicher, in den 85000 volle Badewannen passen.

Vom Kuhberg aus wir das hochgepumpte Grundwasser in Stadt Ulm verteilt

Vom Kuhberg aus wird das im Wiblinger Auwald „Rote Wand“ geförderte und über siebzig Höhenmeter hochgepumpte Grundwasser in der gesamten Stadt verteilt. Der Hochbehälter ist der Haupt-Wassersammler. Er speist drei weitere, zum Teil noch höher gelegene Speicher. Von dort aus fließt das Trinkwasser in die Hauptleitungen und später in die Häuser.

Die Doppelstadt profitiert von den Ulmer Bergen: Das natürliche Gefälle liefert den notwendigen Druck im Netz, der hier und da durch den Betrieb von Pumpen angepasst werden muss. „In Norddeutschland hingegen müssen die Pumpen ständig laufen“, sagt Wassermeister Vogt.

Der Hochbehälter, dessen erste Kammern schon 1907 in Betrieb gingen, ist die Drehscheibe der Wasserverteilung in Ulm. Zwei der vier alten Wasserkammern werden abgerissen. An gleicher Stelle werden drei Rundbehälter aus Edelstahl errichtet, jeder speichert 4000 Kubikmeter Trinkwasser. Zum Vergleich: Der in einigen Wochen in Roggenburg in Betrieb gehende neue Zwölf-Tonnen-Edelstahl-Hochbehälter fasst „nur“ 1200 Kubikmeter.

Ulms OB Gunter Czisch über Wasserversorgung: "Das ist kritische Infrastruktur"

„Das ist wirklich kritische Infrastruktur“, sagte Ulms OB Gunter Czisch beim Spatenstich. Reines Wasser werde in Deutschland als selbstverständlich betrachtet. In Anbetracht von Millionenprojekten wie dem neuen Hochbehälter sei es wichtig, zu betonen, dass hinter dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit ein großer Aufwand stecke.

Die Region Ulm/Neu-Ulm gilt als wasserreiches Gebiet. Wie Gunther Wölfle vom für den Kreis Neu-Ulm zuständigen Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth erklärte, befindet sich das Trinkwasservorkommen unterirdisch entlang der Flüsse. Insbesondere Donau und Iller, aber auch entlang der Roth, Biber oder Leibi.

Allein die SWU verteilten im vergangenen Jahr über 13 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an Haushalte und Betriebe in Ulm und Neu-Ulm. Verteilt wird das Trinkwasser über ein 782 Kilometer langes Leitungsnetz und neun Wasser-Hochbehälter, davon einer in Neu-Ulm-Gerlenhofen (genannt „Heining“). Das Neu-Ulmer Trinkwasser stammt aus einem Wasserschutzgebiet namens „Illerholz“. Letztlich sei es das gleiche Wasser wie in Ulm – Wasser aus dem „magischen Eck“, wie Vogt die Illerspitze aus Sicht eines Wassermeisters nennt.

Donau, Iller und Co speisen den Wasservorrat von Ulm und Neu-Ulm

Importieren müsste die Doppelstadt kein Wasser, Donau, Iller und Co geben genug her. Dennoch beziehen die SWU fünf Prozent des Wassers aus der Stuttgarter Landeswasserversorgung. Damit auch diese Verbindungsleitungen jederzeit frisch sind, müssen sie in Bewegung gehalten werden. Falls etwa der Notfall eintritt und regionale Grundwasserbrunnen durch Hochwasser verschmutzt werden.

Pro Kopf liegt der Wasserverbrauch in der Region nach Angaben der SWU täglich bei etwa 130 Litern. Rund 31700 Häuser im Ulmer und Neu-Ulmer Stadtgebiet wie auch in den umliegenden Gemeinden sind ans Versorgungsnetz der SWU angeschlossen.

