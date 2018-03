vor 27 Min.

Wohnen in Neu-Ulm wird schneller teurer als in Ulm

Wohnen in Ulm ist tendenziell teurer als in Neu-Ulm.

Der neue Wohnmarktbericht zeigt die Preisentwicklungen bei Immobilien in der Doppelstadt. Was besonders beliebt ist.

Von Oliver Helmstädter

Wohnungen in Neu-Ulm werden schneller teurer als in Ulm. Wie dem neuen Wohnmarktbericht des Ulmer Maklers Tentschert Immobilien zu entnehmen ist, wurden im vergangenen Jahr Wohnungen in Ulm im Schnitt um 2,3 Prozent teurer, in Neu-Ulm um satte 6,4 Prozent.

Die Gründe hierfür liegen nach Einschätzung von Geschäftsführer Martin Tentschert im noch stärkeren Zuzug auf der bayerischen Seite der Donau. Zudem profitierten Kapitalanleger von höheren Renditen aufgrund ähnlich hoher Mieten bei einem günstigeren Kaufpreisniveau und einer geringeren Grunderwerbssteuer. Als Ausreißer nach oben wurde der stärkste Preisanstieg mit rund elf Prozent bei Wohnungen in der Neu-Ulmer Innenstadt verzeichnet. „Hier erkennen wir einen Trend, dass sich die Innenstädte beim Wohnungsmarkt immer mehr angleichen.“ Einen weiteren Trend, der sich auch schon in den Vorjahren bemerkbar machte, gebe es im Bereich sanierter Altbauten. Hier liegen die Quadratmeterpreise auf Neubauniveau. Besonders wenn die Lage stimmt. „Liebhaberpreise werden bezahlt“, sagt Tentschert.

Die Mieten sind in beiden Städten fast identisch

Kaum Veränderungen habe es bei den Kaufpreisen für Häuser im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Grundsätzlich gebe es ein höheres Preisniveau in Ulm als in Neu-Ulm. Es sei weiterhin mit einem konstanten, stabilen Preisniveau zu rechnen, denn die Nachfrage nach Häusern sei nach wie vor sehr stark, das Angebot kann dagegen aufgrund von Grundstücksknappheit kaum erhöht werden.

Die Mieten in Ulm und Neu-Ulm waren im Durchschnitt im vergangenen Jahr nahezu identisch: Die Kaltmiete lag beiderseits der Donau bei 9,20 Euro pro Quadratmeter. Aber auch hier stiegen die Preise in Neu-Ulm schneller als in Ulm: im bayerischen Teil der Doppelstadt um 8,8 Prozent, im bade-württembergischen um 3,4 Prozent. Die kostenlose 44-seitige Broschüre liegt ab sofort bei Tentschert Immobilien in der Frauenstraße 7 in Ulm bereit. Das erstmals um die Gemeinden Blaustein, Elchingen, Ehingen und Langenau erweiterte Heft kann dort abgeholt oder unter tentschert.de bestellt werden.

