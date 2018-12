vor 55 Min.

Wolfgang Ambros ganz pur

Wir verlosen Karten für das Konzert des Liedermachers im Edwin-Scharff-Haus

Wolfgang Ambros ist kein Mann, der den Mund hält – und keiner, der Angst vor den Konsequenzen hat. Als er im Sommer in einem Interview „viele braune Haufen in der FPÖ“ ortete und den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz angriff, gab es empörte Reaktionen, sogar Boykottaufrufe und Zerstörungen von Tonträgern des Sängers. Noch eindrucksvoller war aber die Gegenreaktion: Seine Fans solidarisierten sich mit dem Liedermacher – und bugsierten seinen Hit „Schifoan“ zurück in die Charts.

Ambros, seit 2015 Träger des Großen Ehrenzeichens der Republik Österreich, ist für das Land eben nicht irgendein Musiker, sondern eine Legende. Und die zeigt sich auf Tourneen gerne ganz pur, akustisch und ohne große Show. So will sich der 66-Jährige am Sonntag, 9. Dezember, um 19 Uhr auch im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus präsentieren, nur begleitet von Günter Dzikowski an den Tasteninstrumenten und Roland Vogl am Bass (und diversen Gitarren). Seit Jahren ist die Formation gemeinsam unterwegs – und interpretierten Songs wie „Zentralfriedhof“ oder „Heit drah I mi ham“.

Leser unserer Zeitung haben die Chance, kostenlos in den Genuss von „Ambros pur! Vol. 5“ zu kommen. Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert im Edwin-Scharff-Haus. Wer gewinnen will, schreibt bis Mittwoch, 5. Dezember, 11 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Wolfgang Ambros“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.

Karten für das Konzert gibt es unter anderem bei unserem Servicepartner Blende 22, Augsburger Straße 26, in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.

