10:00 Uhr

Workshops beim Kongress für Ehrenamtliche an der Hochschule

Beim Regionalen Ehrenamtskongress an der Hochschule Neu-Ulm lernen 100 Ehrenamtliche, wie sie Nachwuchs finden und Probleme meistern.

Von Christoph Lotter

Sie helfen anderen Menschen wo sie können, engagieren sich freiwillig in verschiedenen Einrichtungen und Vereinen, bilden das unerschütterliche Fundament unserer Gesellschaft: Ehrenamtliche. Soziales Engagement ist aber oft mit Schwierigkeiten verknüpft, häufig mangelt es deshalb an Nachwuchs. Hier setzt der erste Regionale Ehrenamtskongress an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) an.

Noch bis Samstagabend lernen 100 Ehrenamtliche aus der Region in verschiedenen Workshops, wer und was heutzutage hilft, ein Ehrenamt auszuüben. Denn schwarz sei die Zukunft keinesfalls, betont HNU-Vizepräsidentin Julia Kormann: „Man sagt viel über die neue Generation, aber das meiste stimmt nicht.“ An der Hochschule etwa sei die Bereitschaft unter den Studenten ganz enorm, sich für andere einzusetzen. Diese zukünftigen Gestalter gelte es auch in Zukunft zu motivieren. Das nötige Handwerkszeug dafür erhoffen sich die Teilnehmer des Kongress bei den Workshops und Vorträgen zu erfahren.

Eine von ihnen ist Marika Stiehle. Sie leitet die Frauenselbsthilfe nach Krebs in Ehingen und hat zwei Helferinnen aus der Einrichtung mitgebracht. Im kommenden Jahr steht bei der Selbsthilfegruppen eine Vorstandswahl an – von ausreichend Nachwuchs, um die Ämter zu besetzen, fehle bislang allerdings jede Spur. „Wir sind auf der Suche nach Ideen, wie man jemanden animieren kann, ein solches Ehrenamt zu übernehmen“, sagt Stiehle. Sie erhofft sich im Rahmen der Workshops auch, zu erfahren, wie man Beruf und Engagement besser vereinbaren kann und wie man die freiwilligen Helfern motivieren kann.

Kongress für Ehrenamtliche in der Region soll helfen

Dass es an Nachwuchs mangelt, ist kein übrigens kein Einzelphänomen. Nikola Tesla engagiert sich beim Serbischen Akademiker Netzwerk in Stuttgart. Die 25-Jährige ist nach eigenen Angaben eine der jüngsten im Team: „Es wird weniger – das spüren wir ganz deutlich“, sagt sie. Sie wolle sich auf dem Kongress neue, gleichgesinnte Leute kennenlernen und sich selbst weiterentwickeln. „Mich interessiert, wie ich die Dinge besser machen kann und warum sich junge Leute ehrenamtlich engagieren – oder eben auch nicht“, berichtet Tesla.

Organisiert haben die Veranstaltung die Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse, die Freiwilligenagentur „Hand in Hand“, die HNU und die Initiative Ehrenamt. Und auch die Stadt Neu-Ulm stehe hinter dem Projekt, betont die Zweite Bürgermeisterin Antje Esser. Soziales Engagement werde zwar insgesamt weniger, aber es gebe nach wie vor viele junge Ehrenamtliche. Die Stadt habe runde 200 eingetragene Vereine, die allesamt hauptsächlich von freiwilligem und unentgeltlichem Engagement getragen würden. Die tausenden Ehrenamtlichen seien dabei schlicht unbezahlbar, sagt Esser: „Würde man das umrechnen, die Stadt müsste eine hohe siebenstellige Summe zahlen. Das wäre nicht zu stemmen.“ Das Schlimmste an einer Gesellschaft ohne Ehrenamt wäre der zweiten Bürgermeisterin zufolge allerdings nicht, dass zahllose Angebote wegfallen würden. Sondern, dass die emotionale Verbundenheit, die durch das Ehrenamt geschaffen wird, nicht weiter existieren könne. Als Beispiel nennt Esser das Thema Immigration: „Ohne die zahllosen ehrenamtlichen Helfer hätte das in einer Katastrophe geendet.“

Dass der Gesellschaft eine solche Katastrophe auch in Zukunft erspart bleibt, dafür wollen die 100 Teilnehmer des Regionalen Ehrenamtskongress mit ihrem neu erworbenen Wissen sorgen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen