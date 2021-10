Grundschule Wullenstetten hatte eine Woche lang keine Corona-Pooltests

Plus Eine Woche lang gab es für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wullenstetten keine Corona-Pooltests. Inzwischen wurden die Materialien nachgeliefert.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wullenstetten konnten sich eine Woche lang nicht mit sogenannten Pooltests auf das Coronavirus testen lassen. Das dafür zuständige Labor lieferte die notwendigen Materialien verspätet. Deshalb musste die Grundschule wieder auf die handelsüblichen Antigen-Schnelltests umsteigen.