Wullenstettener Schüler mischen mit bei den Bayerischen Schultheatertagen

Plus "Blickrichtung vorn": Mit einem Mut-mach-Stück hat die Grundschule Wullenstetten an den Bayerischen Schultheatertagen teilgenommen.

Für die Theaterklasse der Grundschule Wullenstetten liegen auf der Bühne die sprichwörtlichen Bretter, die die Welt bedeuten. Mit viel Engagement und Liebe haben die Buben und Mädchen unter der Leitung von Lehrerin Maria Hörmann bereits den Kinderklassiker "Die kleine Hexe" von Otfried Preußler vor Publikum vor zwei Jahren aufgeführt.