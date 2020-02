12:00 Uhr

Wullenstetter Natursee ist jetzt noch tierfreundlicher

In der Flachwasserzone am See in Wullenstetten können Fische ablaichen und Vögel besser Nahrung finden.

Mehr Natur und mehr Naturerlebnis am Natursee in Wullenstetten. Dieser Aufgabe nehmen sich viele Gruppen im Landkreis Neu-Ulm regelmäßig mit mehreren Projekten an.

Die neueste Verbesserung am See ist gut für Vögel und Fische : Die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern ( LBV ) ließ in der vergangenen Woche am Natursee in Wullenstetten eine Flachwasserzone anlegen. Ein Bagger vertiefte die bestehenden Gräben und weitete die Ränder aus. Im warmen Wasser des seichten Bereichs sollen so Fische und Amphibien ablaichen, im Schlamm der vegetationsfreien Uferzone können außerdem mehrere Zugvögel Nahrung finden.

Beobachter können die Zone am See gut sehen

Das alles können die Besucher des Natursees ab sofort auch aus nächster Nähe beobachten, denn das neue Biotop liegt direkt vor der Beobachtungswand am Südufer. Der Natursee Wullenstetten ist bekanntermaßen ein durch den Kiesabbau entstandener Baggersee. Die Stadt Senden hat beschlossen, den See der Natur zu überlassen.

Der Fischereiverein Illertal-Senden und die Kreisgruppe Neu-Ulm des LBV betreuen das größte Stillgewässer des Landkreises seitdem gemeinsam. Der See beherbergt auf den LBV-Brutflößen eine der größten Kolonien der Flussseeschwalbe in Bayern , in den Tümpeln der Uferbereiche laichen Kreuzkröten ab. Besonders zur Zugzeit im Frühjahr und Herbst besuchen auch seltene Vogelarten den See, um zu rasten und Nahrung zu suchen, sodass die Liste der dort beobachteten Vögel auf 140 Positionen angewachsen ist. Seit dem vergangenen Jahr führt ein Spazierweg mit Informationstafeln für Besucher rund um den See herum. Die Neu-Ulmer Kreisgruppe finanzierte diese Biotopgestaltung aus eigenen Mitteln, Spenden sind deswegen dort immer willkommen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der LBV-Kreisgruppe unter neu-ulm.lbv.de. (az)

