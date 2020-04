Wurde der Schiri absichtlich die Treppe hinunter gestoßen?

Plus Bevor der Spielbetrieb im Fußball zum Erliegen gekommen ist, war immer wieder die Rede von Schiedsrichtern, die sich aggressivem Verhalten gegenüber sahen. Auch das Neu-Ulmer Amtsgericht hat sich damit befasst

Mit der coronabedingten Zwangspause im Fußball sind auch die Themen verschwunden, die den Sport zuvor beschäftigt hatten. In der Bundesliga wurde beispielsweise über Gelbe Karten für übertriebene Theatralik diskutiert, die nach der Winterpause eingeführt worden waren. Das Ziel: mehr Respekt für Schiedsrichter. Auch im Amateurbereich gab es bundesweit immer wieder Klagen über aggressives Verhalten gegen Schiris. Das war auch Thema am Neu-Ulmer Amtsgericht. Dort wurde kürzlich ein Fall verhandelt, der zeigt, wie schwierig es die Offiziellen auf und neben dem Platz mitunter haben.

Ein 63-Jähriger wurde beschuldigt, einen Schiedsrichter bei einem Pokalspiel zwischen den Vereinen SV Lonsee und SV Thalfingen im September 2019 die Treppen hinunter gestoßen und danach einen Tritt ins Knie verpasst zu haben. Laut eigener Aussage sei er allerdings lediglich auf einer Stufe ausgerutscht und musste sich auf der vorauslaufenden Person abstützen, die in diesem Fall der Schiedsrichter des gegnerischen SV Lonsee war.

War es nun vorsätzliche Gewalt oder ein Unfall?

Richter Thomas Mayer stand vor einem Dilemma: War es nun vorsätzliche Gewalt oder ein Unfall? Der geschädigte Schiedsrichter sprach davon, dass er von hinten gestoßen worden sei und ein Eisbein bekam: „Er hat mich gepackt und mit dem Knie getreten.“ Auch einer der vier Zeugen meinte, er habe eine geballte Faust gesehen, konnte sich beim genauen Nachfragen des Richters allerdings doch nicht mehr erinnern.

„Wenn die eigenen Kinder spielen, sind die Eltern doch die schlimmsten oder?“, fragte Mayer beim Angeklagten nach. Dieser erzählte jedoch, dass das Spiel ohne jegliche Emotion verlief: „Es war wirklich uninteressant und keine Spannung da, nicht einmal das 1:0 war besonders aufregend“, sagte der Mann, der an diesem Tag zugeschaut hatte, da sein Sohn mitspielte. Er sei nach dem Spiel auf die Toilette gegangen und musste dazu die Treppen in Richtung Umkleidekabinen nehmen. Dort geschah dann der Vorfall. Ein anderer Zuschauer ging dazwischen. Er sagte im Gericht aus, der Angeklagte hätte sich sofort entschuldigt. Er habe weder Fäuste gesehen, noch lag einer der Beteiligten auf dem Boden. Das Verfahren wurde nach etwa eineinhalb Stunden beendet, der Angeklagte freigesprochen.

Die verbale Gewalt auf dem Fußballplatz nimmt zu

Im Nachgang betonten sowohl Staatsanwalt als auch Richter, dass der Fall auch mit einer Freiheitsstrafe hätte ausgehen können, wenn es sich tatsächlich um vorsätzliche Gewalt gehandelt hätte. Die Justiz sei bei solchen Fällen besonders aufmerksam. Das Sportgericht des Fußballbezirks Donau/Iller hat den Vorfall mit 150 Euro Strafe für den SV Thalfingen zur Anzeige gebracht. „Die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt und das nicht eingesehen“, sagt der Vorsitzende des Sportgerichts, Hans-Peter Füller. Auch Füller meint, es hätten beide Varianten der Geschichte möglich sein können. Im Bezirk Donau/Iller sei körperliche Gewalt gegen Schiedsrichter allerdings kein schwerwiegendes Problem. „Es ist ein Thema, das derzeit medial sehr aufgearbeitet wird“, sagt der Vorsitzende. Ihm fällt eher auf, dass die verbale Gewalt auf dem Fußballplatz zunimmt: „Aber das reicht auch schon. Es gibt nicht viele, die sich gerne am Sonntagnachmittag freiwillig beschimpfen lassen.“

Ähnlich äußert sich auch sein Verbandskollege Rüdiger Bergmann. Er ist Bezirksschiedsrichterobmann und kennt den Schiedsrichter, der in diesem Fall beteiligt war. Er sieht das Problem der Aggression gegen Schiedsrichter eher im Profibereich, weniger in der Bezirksliga. „Allgemein merkt man schon eine Verrohung der Sitten, allerdings sind die Fälle im Donau/Iller-Bezirk nicht hoch“, sagt Bergmann. Er glaubt, dass die Bevölkerung bei diesem Thema schon etwas sensibilisiert sei. Der Bezirksschiedsrichterobmann findet eine schlüssige Erklärung für das Verhalten des Opfers in diesem Gerichtsprozess: „Vermutlich war der Schiedsrichter einfach schockiert und hat deswegen sofort die Polizei gerufen. Da rechnet man ja nicht damit, dass man auf einmal von hinten angefasst und gestoßen wird.“ Es sei schwer, die Lage einzuschätzen, wenn man nicht dabei war.

Letztlich konnte der Beschuldigte die Situation dem Gericht plausibel erklären. Auch zwei Zeugen meinten, es sah nach einem Unfall aus. Selbst das Opfer war sich am Ende nicht sicher, ob er wirklich mit Absicht angegangen worden sei. Er habe aus Schock heraus die Polizei gerufen, die den Fall letztendlich zur Anklage und damit vor Gericht brachte.