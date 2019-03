20.03.2019

„Yakari 2“: Musical sucht kleine Indianer

Kinder als Statisten bei Gastspiel in Neu-Ulm

Die Abenteuer von Yakari sind mit täglich 1,2 Millionen Zuschauern die beliebteste Zeichentrickserie im Kika. Doch die Geschichten des Indianerjungen, der mit den Tieren sprechen kann, gibt es auch als Musical: „Yakari 2 – Das Geheimnis des Lebens“ ist am Donnerstag, 4. April, um 16.30 Uhr in der Ratiopharm-Arena zu sehen. Zwei Kinder haben die Chance, selbst mitzumachen: In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Vaddi Concerts vergeben wir zwei Statistenrollen für die Vorstellung.

In „Geheimnis des Lebens“ steht ein großes Fest an. Der ganze Stamm freut sich auf dieses wichtige Ereignis, bei dessen Zeremonie der prächtige Kopfschmuck des Stammeshäuptlings präsentiert wird. Doch dann ist die Federkrone verschwunden – und Yakari macht sich gemeinsam mit seinem besten Freund Kleiner Donner auf, um diesen wieder zu finden. Auf ihrer Reise erleben die beiden spannende Abenteuer und entdecken, was es mit dem geheimnisvollen Kopfschmuck tatsächlich auf sich hat.

Für die Statistenrollen bewerben können sich alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die Spaß an Musik und Tanz haben und einen unvergesslichen Tag auf und hinter der Bühne erleben möchten. Es stehen zwei Kostüme für Jungen und Mädchen in den Größen 116 und 152 zur Auswahl. Falls vorhanden, darf zusätzlich ein eigenes Indianerkostüm mitgebracht werden. Das Kind sollte schwarze, bequeme Schuhe dabeihaben. Auf der Bühne darf es dann als Indianerkind an einer Gruppenszene mitwirken.

Die beiden Statistenrollen werden verlost. Eltern können ihre Kinder per E-Mail an gewinnspiel@nuz.de (Betreff: Yakari) ins Rennen schicken. Einsendeschluss ist Sonntag, 24. März. Bitte den eigenen vollständigen Namen, den des Kindes, die Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner erhalten auch kostenlos zwei reservierte Plätze für die Vorstellung, für das Kind und die (zwingend erforderliche!) erziehungsberechtigte Begleitperson. Diese müssen drei Stunden vor Beginn, also um 13.30 Uhr, am Eingangsbereich der Halle sein.

Karten für „Yakari 2“ gibt es unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm und auf ulmtickets.de. (az)

