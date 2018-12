16:21 Uhr

Zalando zieht in die Ulmer Sedelhöfe

Online-Spezialist eröffnet Filiale in der Münsterstadt eine Filiale in dem geplanten Einkaufsquartier.

Das auf Online-Handel spezialisierte Unternehmen Zalando eröffnet 2020 eine Filiale in Ulm. Und zwar in den Sedelhöfen. Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets, und Janis Plichta, Store Manager Berlin, berichten in einer Pressemitteilung von den geplanten Neueröffnungen in Ulm und fünf weiteren Städten. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine gute Mischung aus großen Städten, Städten mit viel Potential für den Einzelhandel und die geografische Lage, also zum Beispiel dem Einzugsgebiet, die richtige Strategie für uns ist.“

Die Zalando Outlets würden andere Angebote der Zalando-Plattform strategisch sinnvoll ergänzen. So verkaufe Zalando in den Outlets Ware, die im Onlineshop aufgrund zu geringer Stückzahlen nicht mehr zu verkaufen wäre. Es könne sei, dass zum Beispiel nur noch vereinzelte Größen vorhanden sind, oder es sich um Ware aus der Vorsaison handelt, oder ein Knopf fehlt. Pro Laden such Zalando immer etwa 55-60 Mitarbeiter. Als Adresse des neuen Ladens gibt Zalando die Sedelhofgasse 17-21 an – hier entsteht für 200 Millionen Euro das Einkaufsquartier Sedelhöfe. Damit ist neben dem Drogeriemarkt dm und dem Lebensmittler E-Center der erste Textilladen vergeben.

Die 2008 in Berlin gegründete Firma Zalando ist nach eigenen Angaben Europas führende Online-Plattform für Mode. Der Umsatz 2017 der Firma mit 15 000 Beschäftigten lag bei 4,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal war Zalando mit 11,7 Prozent schwächer gewachsen als zuvor, zudem fuhr der Konzern im laufenden Geschäft einen Verlust von fast 40 Millionen Euro ein. Vom Investor des Großprojekts gegenüber des Bahnhofs, der Firma DC Development, gibt es im Gegensatz zu Zalando noch keine Stellungnahme. (heo)