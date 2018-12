15.12.2018

Zauberhafter Kirchplatz

Weihnachtsmarkt und Adventssingen

Zum Kirchplatz-Zauber erstrahlt am Wochenende die katholische Pfarrkirche St. Johann Baptist in Straß in besonderen Licht. Ab Samstag, 15. Dezember, um 15 Uhr ist der Kirchplatz gemütlicher Treffpunkt bei Glühwein, Punsch und anderen Köstlichkeiten. Den musikalischen Auftakt bieten der Straßer Kirchenchor und die Buben und Mädchen des Kindergartens. Auch die Band Helles und Weizen, sowie einige Mitglieder der Nersinger Trachtenkapelle und der Jagdhornbläser sorgen für Unterhaltung. Neben einem Christbaumverkauf und einem Flohmarkt für Weihnachtsschmuck werden Hobbykünstler Töpferwaren, Dekorationsartikel oder Drechselhandwerk anbieten.

Zum Adventssingen in der Pfarrkirche am Sonntag, 16. Dezember werden der Nersinger Viergesang, die Vöhringer Stubenmusik, das Blockflötenquartett und Bläser der Musikschule auftreten. Beginn der Veranstaltung, die bereits zum 33. Mal stattfindet, ist um 18 Uhr. Gespielt und gesungen werden weihnachtliche Melodien, auch die vorgetragenen Texte sollen die Zuhörer auf Weihnachten einstimmen.

Alle Teilnehmer spielen unentgeltlich. Der Eintritt ist frei. Spenden werden jedoch erbeten. Der Reinerlös ist zugunsten der Dachsanierung der Pfarrkirche. (anbr)

