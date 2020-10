vor 31 Min.

Zehn Autos in Ulm aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen

Zehn Autos wurden in Ulm aufgebrochen.

Zahlreiche Werkzeuge und Maschinen haben Diebe in der Ulmer Weststadt erbeutet. Sie brachen zehn Firmenfahrzeuge auf.

Zehn Firmenfahrzeuge haben Diebe am Wochenende in der Ulmer Weststadt geknackt, um hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Das berichtet die Polizei.

Die Transporter verschiedener Handwerker standen zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh im Bereich Kuhberg und Galgenberg. Die Diebe brachen sie auf und erbeuteten zahlreiche Werkzeuge und Maschinen.

In allen Fällen ermittelt jetzt das Polizeirevier Ulm-West. Die Beamten gehen davon aus, dass die Taten zusammengehören und die Täter zum Abtransport der Beute einen Kleintransporter oder ein größeres Fahrzeug benutzten.

Wer ab Freitagnachmittag in der Saarlandstraße, der Spielmannsgasse, der Sedanstraße, im Hugo-Roller-Weg, in der Haßlerstraße, im Neunkirchenweg oder in anderen Bereichen der Weststadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3812 melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen