00:46 Uhr

Zehn Jahre Oldtimerschau

Am Sonntag fahren wieder Autos vor

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der Sendener Reit- und Fahrverein am kommenden Sonntag, 17. Juni, sein jährliches Oldtimertreffen. Eingeläutet wird es von einer Jubiläumsparty am Vorabend mit Livemusik: Am Samstag spielt ab 20 Uhr die Band „Firebound“, während sich die Gäste rund ums Vereinsheim bei Speis und Trank entspannen können.

Am Sonntag rollt auf den Wiesen beim Vereinsgelände dann alles an, was Räder hat: von liebevoll gepflegten Zweirädern bis zu motorisierten Luxusschlitten früher Baujahre. Das Treffen startet um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück. Den Teilnehmern winken am Nachmittag Preise für besonders schöne rollende Raritäten. Außerdem können sie sich auf dem Platz mit nützlichen Utensilien zum Basteln und Pflegen der Autos versorgen oder solche loswerden: beim Oldtimer-Teilemarkt.

Das Areal des RVF Senden befindet sich am Grundweg zwischen Senden und Hittistetten. (ahoi)

