vor 31 Min.

Zehn Verletzte nach schwerem Unfall mit Linienbus und Lkw auf B28 bei Blaubeuren

Plus Zehn Menschen wurden bei einem Unfall auf der B28 bei Blaubeuren-Seißen zum Teil schwer verletzt. Der Bus krachte nahezu frontal mit einem Lkw zusammen.

Von Thomas Heckmann

Zehn zum Teil schwer Verletzte forderte eine Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B28 nördlich von Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis).

Auf der regennassen Bundesstraße war der Linienbus bergab unterwegs und kam nach einer langgezogenen Linkskurve nach rechts gegen die Böschung. Beim Gegenlenken kam der Bus gegen die linke Leitplanke, die ein Abstürzen des Busses in einen etwa acht Meter tiefen Einschnitt verhinderte.

Der Bus rutschte an der linken Leitplanke und auf dem Gehweg weiter talwärts, einem bergauf fahrenden Sattelzug wurde der rechte Außenspiegel abgerissen sowie Bus und Lkw auf der gesamten Länge rechts verkratzt. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Pkw-Fahrer blieben bei Unfall auf B28 nahe Seißen unverletzt

Einem hinter dem Lkw fahrenden Pkw wurde der rechte Außenspiegel angeklappt, ein weiterer Pkw überfuhr herumfliegende Fahrzeugteile. Durch Bäume und eine scharfe Kurve war einem weiteren bergauf fahrenden Lastwagenfahrer die Sicht auf die Gefahr verdeckt, so dass er kaum noch ausweichen konnte. Die Pkw-Fahrer blieben unverletzt.

Der Linienbus prallte auf der Gegenfahrbahn nahezu frontal auf den entgegenkommenden Sattelzug. Dachstreben des Busses bohrten sich tief in den Innenraum des Lastwagen, verfehlten aber den Kopf des Lkw-Fahrers. Er hatte sich nach Angaben der Polizei in seinem Führerhaus flach gemacht.

Unfall auf B28 bei Blaubeuren: Busfahrerin wird schwer verletzt

Die Busfahrerin wurde in ihrer Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Blaubeuren mit hydraulischen Spreizern aus dem Bus befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer wurde mittelschwer verletzt, konnte sich aber noch selber aus seinem zerstörten Führerhaus retten. Ein weiterer Rettungswagen brachte ihn nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus.

Neben zahlreichen Rettungswagen aus der Umgebung war auch der Intensivtransport-Bus des DRK Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm an der Einsatzstelle. Auf dem Rückweg von einem Transport kam er ohne Patienten, aber mit Notarzt und weiterem Personal zufällig in der Nähe vorbei und konnte nicht nur die Versorgung der Verletzten unterstützen, sondern auch vier Patienten in Ulmer Krankenhäuser bringen.

Der Bus wurde im Frühjahr als zusätzliche Transportmöglichkeit für schwer erkrankte und beatmete Corona-Patienten binnen vier Wochen in Ulm entwickelt und ausgebaut und konnte nun seine Tauglichkeit auch für Notfalleinsätze unter Beweis stellen. Zwei Notärzte aus Merklingen und Blaubeuren, dazu der Notarzt des Intensivtransport-Bus und der leitende Notarzt, waren vor Ort.

Feuerwehr Blaubeuren war mit 50 Leuten beim B28-Unfall im Einsatz

Weitere Rettungswagen, Krankenwagen und Personal stellten die ehrenamtlichen Helfer der Einsatzeinheit 4 des Alb-Donau-Kreises. Die Feuerwehr Blaubeuren war mit 50 Leuten und sechs Fahrzeugen vor Ort. Den Ablauf der Rettungsarbeiten fasste der leitende Notarzt, Dr. Thorsten Holsträter vom Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, zusammen mit den Worten „Optimaler geht´s nicht“.

Der Fahrer des ersten Lastwagen wurde leicht verletzt, die Pkw-Fahrer blieben unverletzt und im Bus verletzten sich zwei Fahrgäste mittelschwer und sechs Fahrgäste leicht, sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bus kracht in Lkw: Gesamtschaden beläuft sich auf 170.000 Euro

Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm an, dass ein Sachverständiger für Unfallanalytik die Spuren an der Unfallstelle sichert und gemeinsam mit der Polizei auswertet.

Bis die Unfallfahrzeuge geborgen waren, musste die Bundesstraße nördlich von Blaubeuren bis zirka 22.45 Uhr hinein voll gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde durch den Stadtteil Seißen umgeleitet. Den Gesamtschaden an Fahrzeugen und Leitplanken schätzt die Polizei auf 170.000 Euro. (mit az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen