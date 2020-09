vor 16 Min.

Zeitreise durchs alte Ulm: Als Hakenkreuzfahnen am Rathaus hingen

Plus Wie sah Ulm in der Vorkriegszeit aus? Im letzten Teil unserer Serie "Altes Ulm" geht es um eine Zeit, als auch in Ulm die Begeisterung für Adolf Hitler groß war.

Von Ralph Manhalter

Darf ich Ihnen Ulrich vorstellen? Während des Sommers möchte Sie der Eisenwarenhändler durch das alte Ulm der Vorkriegszeit begleiten. Dabei dürfen wir davon ausgehen, dass Ulrich ein stolzes Alter erreichen wird: Seine ersten Eindrücke stammen aus den 1860 Jahren, während er als Greis eine letzte Runde durch sein noch unzerstörtes Ulm drehen wird. Zur besseren Orientierung sind den alten Bildern, welche aus dem Buch Das Ulmer Stadtbild von Hellmut Pflüger (Weißenhorn, 1964, 1982) reproduziert sind, aktuelle Aufnahmen aus derselben Perspektive beigeordnet.

Deutschland wollte wieder mitspielen im Reigen der Großen und Mächtigen. Nach dem entsetzlichen Krieg, der wie ein Wirbelsturm die Monarchien Europas hinwegfegte, war nichts mehr so wie zuvor. Versailler Vertrag, Inflation und Massenarbeitslosigkeit hießen die neuen apokalyptischen Reiter. Die Republik und mit ihr die Demokratie konnten nicht richtig Fuß fassen in dem innerlich zerrissenen Land.

Bei den letzten freien Reichstagswahlen im November 1932 votierten die Deutschen mehrheitlich für extreme Parteien. Nun soll es also ein Herr Hitler richten, ging es Ulrich durch den Kopf. Die Begeisterung für diesen österreichischen Gefreiten war nahezu grenzenlos, so auch in Ulm. Während unser Kaufmann, der sein Geschäft schon vor mehreren Jahren an seinen Sohn übergeben hat, der gegenwärtigen Situation abwartend gegenübersteht, ist seine Frau Anna von Anfang an gegen den nationalsozialistischen Geist. „Bekommst du denn gar nicht mit, wie unbequeme Leute von heute auf morgen einfach verschwinden?“, beschwört sie ihren Mann. „Das sehe ich schon. Aber wahrscheinlich haben die irgendetwas ausgefressen. Grundlos wird das schon nicht sein“, erwidert jener, worauf Anna stets nur den Kopf schüttelt. „Komm, lass uns nicht über Politik reden“, versucht Ulrich abzulenken, „gehen wir doch zusammen zum Marktplatz.“

Das reife Alter gestattet den beiden nur noch kurze Spaziergänge. Doch den Blick über das Rathaus bis hin zum stolz aufragenden Münster genießen Anna und Ulrich noch immer so oft wie möglich. „Schau Dir doch die herrlichen Fachwerkhäuser an. Passen die nicht wie bestellt in diese Straßenfront“, schwärmt Ulrich. Und überhaupt, das Rathaus sei eine wahre Pracht, fährt er begeistert fort. „Noch schöner wäre das alles, wenn nicht überall die roten Hakenkreuzfahnen hängen würden“, entgegnet seine Frau lakonisch. „Nicht so laut!“, versucht ihr Mann sie zu beschwichtigen, worauf Anna aber erst an Fahrt gewinnt: „Siehst Du, nicht mal seine Meinung darf man jetzt mehr auf der Straße kundtun! Armes Deutschland!“

Peinlich berührt zieht Ulrich seine Frau mit auf den nördlichen Marktplatz, wo etwas weniger Menschen versammelt sind. „In dem Gebäude war früher im Übrigen die Obere Stube“, versucht er abermals das Thema zu wechseln. Diese diente einst als Gesellschaftsraum für das Patriziat – im Gegensatz zur Unteren Stube, welche dem Bürgertum vorbehalten war. Anna schien sich wieder etwas beruhigt zu haben, als die beiden nach links abbogen und auf den Hauptwachplatz gelangten. Hier habe bis in das letzte Jahrhundert das alte städtische Waaghaus, die Gräth, gestanden, weiß Ulrich zu erzählen. Nachdem sie ein Opfer der Flammen wurde, habe man auf dem Platz die Hauptwache errichtet.

Anna erfreut es immer, vom Fenster ihrer nahen Wohnung aus die sonntäglichen Konzerte zu hören, die auf diesem Platz dargeboten werden. „Allerdings hat sich der Musikstil in letzter Zeit doch etwas verändert,“ stellt sie fest. „Fast nur noch Marschmusik ist zu hören.“ Den Einwand, das passe doch gut zur neuen Zeit, wischt sie beiseite. „Früher sind wir hier noch promeniert, während die Musiker ihre Ständchen spielten. Heute wirkt alles so gehetzt und gezwungen. Ich glaube, das ist nicht mehr meine Zeit!“ Ulrich spürt die Resignation in den Worten seiner Frau. Ja, es hatte sich viel verändert in all den Jahren, seit er noch im vergangenen Jahrhundert als junger Kaufmann nach Ulm gekommen war.

Damals steckte das Deutsche Reich noch in den Kinderschuhen. Es wurde abgerissen und neu aufgebaut, allenthalben erneuert und modernisiert, das Münster vollendet und die Mauern gesprengt. Dennoch, so behauptet er gegenüber seiner Frau, habe Ulm immer noch ein intaktes historisches Stadtbild mit zahlreichen sehenswerten Gebäuden und Kirchen. Darauf könne man doch stolz sein. „Das ist wahr“, pflichtet ihm seine Frau bei, als sie bereits wieder auf dem Heimweg sind. „Wir können nur hoffen, dass die derzeitige Politik nicht in den nächsten Krieg führen wird.“

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Am 17. Dezember 1944 erfolgte der bisher schwerste Luftangriff auf die Stadt Ulm. Am Ende waren 81 Prozent der Altstadt zerstört, mehr als 1700 Menschen verloren durch die Bombenangriffe ihr Leben. Ulrich und seine Frau erlebten diesen Tag Null in der Stadtgeschichte nicht mehr.

