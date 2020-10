12:31 Uhr

Zeugin verfolgt und stoppt Ladendiebin in der Ulmer Innenstadt

Die Frau packte mehrere Kleidigungsstücke in eine Tasche und rannte dann davon. Eine Zeugin reagiert und nimmt die Verfolgung auf.

Eine 39-Jährige ist am Donnerstag in Ulm nach einem Ladendiebstahl dingfest gemacht worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.45 Uhr beobachtete eine Zeugin die 39-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Ulmer Innenstadt. Die Diebin packte mehrere Kleidungsstücke in eine Tasche und deponierte diese zunächst im Eingangsbereich.

Kurze Zeit später kam die Frau zurück, schnappte sich die Tasche und rannte aus dem Geschäft. Eine Zeugin nahm die Verfolgung auf. Auf dem Schillersteg konnte sie die Ladendiebin festhalten.

Weitere Zeugen eilten herbei und riefen die Polizei. Die 39-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

