Ziemlich beste Freunde: August Macke und Hans Thuar im Edwin-Scharff-Museum

Plus Zwei bekannte Expressionisten beleuchtet das Scharff-Museum: Den berühmten August Macke und seinen genialen Freund Hans Thuar. Wann die Schau öffnet, bleibt ungewiss.

Leinwandhelden - der Begriff klingt fast angestaubt in der digitalen Netflix-Ära. Aber heldenhaft und rührend war er allemal, der Kinohit "Ziemlich beste Freunde" von 2011. Der Witz liegt im Gegensatz: Ein wohl situierter, älterer Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, trifft auf einen rabiat-herzlichen, jungen Pfleger mit Migrationshintergrund. Dass sich das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum nun genau diesen Filmtitel geschnappt hat als Überschrift für seine neue Kunstausstellung - passt wundervoll. Warum? Hier eine Vorschau.

Unter dem Motto "Ziemlich beste Freunde" wartet im Museum jetzt eine Ausstellung auf ihre Eröffnung, die eine große Freundschaft beleuchtet. Zwei Künstler, die sich als Kinder kennenlernen, bleiben sich ein Leben lang treu, stützen sich - einer mit und einer ohne Behinderung. August Macke und Hans Thuar. Im Scharff-Museum glänzt ihre Kunst jetzt Seite an Seite, ob mit Öl gemalt oder in Skizzen. Hier kommt man zwei rheinischen Expressionisten ganz nahe, zwei Leinwandhelden.

August Macke und Hans Thuar - eine Geschichte, die berührt

"Es ist eine sehr berührende, komplexe Geschichte", sagt Museums-Chefin Gutbrod, und einen alternativen Titel hätte sie auch parat gehabt: "Freunde fürs Leben und darüber hinaus." Als Nachbarskinder in Köln lernten sich die beiden 1897 kennen - und ein Sohn von August Macke würde Jahrzehnte später eine Tochter von August Thuar heiraten. Die Familien blieben über Generationen verbunden, bis heute. Aber Geschichte, Schicksal, Freundschaft und Werk, wie lässt sich das verbinden? Es ist ein schmaler Grat, auf dem diese Ausstellung mit viel Feingefühl balanciert. Die bewegten Biografien stehlen der reinen Strahlkraft der Werke kein Rampenlicht.

Die Geschichte lässt das Museum in einer "Graphic Novel" beginnen, in einem kunstvollen, verspielten Schwarz-Weiß-Komik. Die Zeichnerin hat Zitate aus Briefen gefischt, vielsagende Sätze aus Thuars Erinnerungen aufgelesen, aus den noch frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein Tag änderte alles: An einem 12. Mai, da war Hans Thuar elf Jahre alt, geschah das Unglück. Der Junge geriet in ein Straßenbahnunglück, verlor beide Beine. "In mir war alles, aber auch alles zerbrochen", erinnerte sich Thuar später. Und wer weiß, wie tief der sensible Junge noch in Lebenszweifel gestürzt wäre - doch da war Macke. Sein Spielkamerad und Nachbar besuchte ihn jeden Tag. "Ohne August wäre ich nicht am Leben geblieben."

"Milchkrug und Äpfel auf Teller", August Mackes Werk von 1909. Foto: Museen Stade, Margot Schmidt

Der Denker Hans Thuar und der Charismatiker August Macke

Gemeinsam entdeckten sie die Faszination der Kunst für sich, beide begannen an der Düsseldorfer Kunstakademie. Der Weg, dem sie danach folgten, führte für beide zu einer Befreiung, hinein in die Moderne - im Lebensweg wie im Kern ihrer Kunst. Das macht die Ausstellung in Schlaglichtern spürbar. Brav hält sich Thuar noch an den Muff des Akademie-Stils und malt düstere, exakte Todesmasken auf schwarzem Grund. Diese Lebensschwere wird ihn immer begleiten.

Durch die Augen des Freundes zeigt sich der Charakter. Es ist eines der ersten Ölgemälde überhaupt, das August Macke mit 16 Jahren schuf, ein Porträt des Freunds. Thuar, so wie Macke ihn sah: Also ein Grübler, der mit der Hand das Kinn stützt, mit Zweifel im Blick durch die Brillengläser schaut. Gleich nah daneben hängt im Museum August Macke im Selbstporträt. Macke, so wie Macke ihn sah. Fast wie ein Dandy wirkt die Figur, oder vielmehr ein Galan mit Hut und Pfeife, der sich lässig anlehnt. Eine luftige Skizze aus Studientagen. "Er muss ein unfassbares Charisma gehabt haben", sagt Ina-Ewers Schulz, die die Ausstellung mit arrangiert hat.

Hans Thuars "Rheinische Landschaft", im Kontrast von Natur und Industrie. Foto: Kunstmuseum Bonn, Reni Hansen

Edwin-Scharff-Museum erklärt eine besondere Künstler-Freundschaft

Die Lust auf Neuland, im Stil wie in den Motiven, blitzt bei beiden bald auf. Mackes Blick ist der eines Flaneurs, er malt Stadtszenen von Menschen in Sommerkleid und Frack. Bald weht ein Hauch Impressionismus durch sein Werk, locker, luftig. Diese Faszination muss auch Thuar gepackt haben. Am stärksten hallt Macke bei ihm in den 20er-Jahren nach. Es ist ein Genuss zu betrachten, wie bei ihm förmlich die Farben auf der Staffelei explodieren. Ein Künstler in Mackes Schatten war er vielleicht - aber ein Meister der Schatten. Mit expressionistischem Formwillen und Farbfreiheit lässt er Schatten kriechen, über Baumstämme, Alleen, Hausfassaden, Szenen. Splitter, lange Schwünge, Zerbrochenes und Gebogenes, es gewittert durch das Bild.

Inspiration fanden sie überall: Volksnahe Kunst, auch Kunsthandwerk schon lange vor der Bauhaus-Bewegung, Eindrücke von Kinderkunst - Macke und Thuar schnappen alles auf. Überhaupt, die Familie. Macke und Thuar setzen ihren Willen durch und gründen jeweils Familien - der eine gegen Standesdünkel, der andere trotz seiner Einschränkungen im Leben. Lieblich ist Mackes Porträt seines Erstgeborenen. Eine kleine Notiz, geritzt in die Farbe, kann er sich nicht verkneifen: "Diese Locke hat er von mir."

So liebevoll malte August Macke seinen Sohn Walter, 1910. Foto: Museen Stade, Margot Schmidt

Hans Thuar, rheinischer Expressionist, war August Mackes Vertrauter

Die Wege kreuzten sich nach der Kindheit nicht zu oft, aber die Bindung hielt stand. Zig Briefe belegen das. Daher traf Thuar die Nachricht bis ins Mark: 1914, kaum kam Macke als Soldat im Dienst an die Front, fiel der Freund im Ersten Weltkrieg. Thuar stürzt das in eine Depression, die sich auch auf seine Kunst legt. Die Zeiten bleiben schwer, auch als er wieder zum Pinsel greift. Die rasende Inflation frisst seine lebenslange Invalidenrente auf, um Unternehmungen wie ein Café oder auch eine Salbenproduktion bemüht er sich. Was er seiner Familie hinterlässt, ist sein Vermächtnis als Künstler - und eine Freundschaft zu Mackes Welt.

Was die Schau so reizvoll macht? Hier lernt man einen Macke kennen, jenseits seiner berühmten Motive, wie seine gerühmten Tunis-Bilder - und dazu einen seiner wichtigsten, herausragenden Wegbegleiter. Mit den Räumen wandelt man durch die Jahrzehnte. Warum ist Macke so bekannt und warum Thuar so unbekannt?

Hans Thuars "Große Giebelhäuser", ein Gemälde von 1938. Da hatte er seinen Freund August Macke schon lange nicht mehr an seiner Seite. Foto: Axel Hartmann Fotografie, Köln

Wann das Edwin-Scharff-Museum wieder öffnet, bleibt unklar

Wann die Ausstellung eröffnen kann, bleibt ungewiss, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Bis zur Kulturnacht im September soll die Schau dann jedenfalls zu erleben und zu bestaunen sein. Auch wenn die Türen verschlossen bleiben, soll die Ausstellung schon etwas ausstrahlen. Zum Beispiel mit Erklär-Filmen, Aktionen zum Internationalen Museumstag und kreativen Ideen von der Museumspädagogik. Nicht zuletzt begleitet ein Katalog, ein beeindruckendes, informatives Buch diese Schau. Dass Macke und Thuar hier nun beieinanderhängen, freut die Museums-Chefin, und trotzdem schmerzt da etwas, nicht Besucher empfangen zu können. "Es gehört zur Kunst, darüber zu reden", sagt Gutbrod.

