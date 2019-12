15:45 Uhr

Zirkus darf Wildtiere in Ulm zeigen

Löwen waren früher Teil der Kronen-Show in Um. Und könnten es wieder sein.

Gericht weist Beschwerde der Stadt zurück. Zirkus Krone wird deshalb wohl im Frühjahr mit Löwe, Nashorn und Co anrücken.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat die Beschwerde der Stadt Ulm gegen die einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen zurückgewiesen. Damit darf der Circus Krone, der gegen die Stadt geklagt hatte, im April seine Wildtiernummern in Ulm zeigen. Die Stadt konnte sich mit einer entsprechenden Verbotsklausel in den Vermietungsrichtlinien ihrer Messegesellschaft, die auch den Volksfestplatz vermietet, auch in zweiter Instanz nicht durchsetzen.

Das bekannte Münchner Zirkusunternehmen hatte gegen die Stadt Ulm im Eilverfahren eine einstweilige Anordnung erwirkt, um trotz des bestehenden Wildtierverbots der Stadt das Gastspiel im April 2020 mit Wildtieren durchführen zu können. Die Stadt Ulm legte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen dem Verwaltungsgerichtshof zur Überprüfung vor, um Rechtsklarheit zu schaffen. Der VGH sieht im Wildtierverbot der Stadt Ulm einen unzulässigen Eingriff in die Berufsfreiheit des Zirkusunternehmens. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Stadt würde gerne Zurschaustellung von Wildtieren verbieten

Erster Bürgermeister Martin Bendel kommentiert die Entscheidung so: „Für die Stadt Ulm besteht nun Rechtsklarheit. Wir respektieren selbstverständlich die Gerichtsentscheidung und werden Circus Krone den Platz für das geplante Gastspiel zur Verfügung stellen.“ Allerdings bedauere die Stadtverwaltung, dass die kommunale Widmungshoheit für öffentliche Einrichtungen keine ausreichende Rechtsgrundlage biete, um die Zurschaustellung von Wildtieren zu verbieten. Dem veränderten Verständnis der Bevölkerung über den artgerechten Umgang mit Wildtieren könne daher nur der Gesetzgeber nachkommen, indem er hierfür die erforderlichen Rechtsgrundlagen schaffe. (az)

